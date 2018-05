By

Quando si sono lasciati Nina Moric e Luigi Mario Favoloso? L’ex moglie di Corona mette a tacere le malelingue

L’addio tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso ha sorpreso un po’ tutti. Soprattutto perché è arrivato a due settimane dall’inizio del Grande Fratello, reality show al quale sta partecipando l’imprenditore napoletano. La storia tra i due era già in crisi da tempo? Nell’ambiente dello spettacolo qualcuno ha sussurrato che la storia sia finita prima dell’ingresso di Luigi nella Casa più spiata d’Italia e quindi prima del flirt tra il ragazzo e la snob Patrizia Bonetti. Ma Nina ha messo a tacere tutte le malelingue e chiarito una volta per tutte che non c’è stata alcuna rottura prima dell’inizio del programma di Barbara d’Urso.

Nina Moric smentisce: con Luigi Favoloso non è finita prima del Grande Fratello

Su Instagram un follower ha accusato Nina Moric di aver inscenato una finta rottura, che la storia con Luigi Mario Favoloso era finita da tempo. Tanto che i due non postavano più sui social network foto e video insieme. Perentoria è stata però la replica dell’ex moglie di Fabrizio Corona: “Non dire ca….e! Ora basta con queste false illusioni!”. La Moric ha smentito il pettegolezzo, sottolineando che la storia con Favoloso è finita per mancanza di rispetto nei suoi confronti. Inoltre Nina ci ha tenuto a ribadire di non voler più tornare sull’argomento: “Vi scongiuro, basta. Ormai è un capitolo chiuso”.

Favoloso e Nina Moric si incontreranno dopo il Grande Fratello per un ultimo chiarimento

Ergo, è ufficialmente finita tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. Almeno per il momento: i due si rivedranno appena il gieffino abbandonerà il Grande Fratello. Lo stesso Luigi ha rifiutato di chiamare Nina davanti alle telecamere preferendo un incontro più intimo e riservato. Ci sarà un ritorno di fiamma?