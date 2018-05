Nina Moric e Favoloso sono tornati insieme? Gli ultimi indizi

Nina Moric e Luigi Favoloso di nuovo insieme? I dettagli a Mattino 5

Nina Moric e Luigi Favoloso sono tornati insieme dopo il Grande Fratello? A quanto pare i due avrebbero deciso di riavviare la loro relazione. A confermarlo sono gli ultimi indizi. Scendendo nel dettaglio, Mattino 5 ha mostrato delle immagini in cui è possibile vedere Nina e Favoloso alla stazione con le valigie raggiungere il treno insieme. La coppia avrebbe preso lo stesso mezzo, forse per tornare nella loro casa. Ricordiamo che Luigi ha scelto di lasciare il programma per poter avere l’opportunità di parlare con la Moric lontano dalle telecamere. Ma poco dopo Favoloso è stato subito dopo squalificato da Barbara D’Urso, costretta ancora una volta a eliminare un concorrente. Luigi avrebbe commesso un’azione poco carina nei confronti di una donna e questo non sarebbe per nulla stato apprezzato dalla produzione e dalla conduttrice. Favoloso è così tornato alla vita di tutti i giorni e i telespettatori vogliono sapere se la sua storia d’amore con Nina stia continuando oppure no.

Nina Moric potrebbe aver perdonato Favoloso, Patrizia Bonetti si fa da parte

Nina ha davvero messo la parola fine nella storia d’amore con Favoloso? A quanto pare no. I loro ultimi post su Instagram farebbero pensare a un ritorno di coppia. Non solo, ieri a Mattino 5, Patrizia Bonetti ha dichiarato di non essere più interessata a Favoloso. Secondo l’ex di Gianluca Vacchi, Luigi dovrebbe stare a fianco a Nina, la quale ha bisogno di ricevere affetto. Proprio attraverso l’incontro con Patrizia nella Casa, Favoloso aveva messo in discussione la sua relazione con la Moric. Non appena ha visto quest’ultima ha subito fatto notare al pubblico di essere ancora fortemente legato a lei.

Luigi Favoloso non piace, Nina Moric appare sempre più fragile

C’è anche chi è convinto del fatto che Nina dovrebbe allontanarsi da Favoloso. In particolare, a dare questo consiglio alla nota showgirl ci pensa Floriana Secondi. Quest’ultima, nel programma di Federica Panicucci, ha dichiarato che la Moric potrebbe essere più serena lontana da Luigi. Eppure gli ultimi post su Instagram farebbero pensare che Nina ha scelto proprio di dare un’altra possibilità alla sua storia con Favoloso. Floriana non è di certo l’unica ad avere questa idea, molti altri sono convinti che Luigi non sia una persona positiva per la Moric.