Nina Moric e Favoloso si sono lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop

Nina Moric e Luigi Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Lo scoop esclusivo a Pomeriggio Cinque

Nina Moric e Luigi Favoloso stavano insieme prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello? Stando a quanto emerso oggi a Pomeriggio Cinque i due si sarebbero lasciati molto prima dell’inizio dei giochi. Il paparazzo Alan Fiordelmondo, infatti, in studio avrebbe riferito a Barbara d’Urso di aver saputo (da fonti attendibili) che Nina e Favoloso avrebbero decisero di interrompere la propria relazione già un mese prima della partecipazione di lui al reality di Canale Cinque. Quanto c’è di vero in tutto questo? Ad onor del vero la Moric fino ad ora si è sempre comportata come fidanzata (delusa), mostrandosi molto infastidita dagli atteggiamenti del concorrente del GF.

Luigi Favoloso e Nina Moric: la loro storia era finita prima del GF? Barbara d’Urso smentisce

A smentire categoricamente la notizia riportata da Alan Fiordelmondo, però, c’ha pensato la stessa Barbara d’Urso oggi a Pomeriggio Cinque. La conduttrice, infatti, ha ribadito di aver incontrato Favoloso prima del suo ingresso nella Casa e di averlo visto molto preso e innamorato della Moric. Quello riportato dal paparazzo è quindi solo un pettegolezzo che non può essere dimostrato o davvero Luigi e Nina hanno nascosto al pubblico di essersi lasciati un mese prima dell’inizio del Grande Fratello? A questa domanda noi, al momento, non siamo in grado di rispondere. Certo è che, se così fosse, questo si che sarebbe uno scoop.

Nina Moric non entra al GF: ecco quello che faranno vedere stasera a Luigi Favoloso

Nina Moric non entrerà stasera nella Casa del Grande Fratello. Lo ha scritto lei su Facebook qualche giorno fa e lo ha confermato oggi Barbara d’Urso. A Favoloso, però, a quanto pare verranno mostrati durante la diretta i messaggi e i commenti lasciati dalla fidanzata sui social che, in più occasioni, ha dichiarato di considerare la sua storia con Luigi chiusa completamente.