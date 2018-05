Nina Moric e Favoloso in crisi da un anno: parla Patrizia Bonetti

Nina Moric e Favoloso si erano lasciati prima del Grande Fratello? Le dichiarazioni di Patrizia Bonetti a Domenica Live

Il rapporto tra Nina Moric e Luigi Mario Favoloso non era così saldo prima dell’inizio del Grande Fratello: i due erano in crisi da tempo, da oltre un anno. A rivelarlo è stata Patrizia Bonetti a Domenica Live. L’ex gieffina, che nella Casa di Cinecittà ha vissuto un flirt con Favoloso, ha spiegato a Barbara d’Urso che le cose tra Luigi e Nina andavano male da un po’. “La loro storia era già al capolinea. Luigi mi ha confidato che erano in crisi da un anno, che lei non lo ricopriva più di attenzioni, che era distaccata”, ha confidato Patrizia in diretta tv. La Bonetti non è pentita di aver flirtato con un ragazzo già impegnato: “Lui era fidanzato, non io”.

Patrizia Bonetti furiosa per il comportamento di Mariana

Intanto Patrizia ha mal digerito la vicinanza tra Luigi Favoloso e Mariana Falace al Grande Fratello. I due si sono avvicinati proprio dopo l’uscita della Bonetti. Inoltre, Patrizia ha scoperto della nomination di Mariana, che fino a qualche giorno fa considerava un’amica. “Le loro scene insieme mi hanno innervosita”, ha confidato Patrizia a Domenica Live. Tanto che la giovane potrebbe presto rientrare nel reality show. Barbara d’Urso non ha infatti escluso un confronto – nella prossima puntata del programma – tra Patrizia e Luigi e Mariana.