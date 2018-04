Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric vicino a Patrizia: la modella croata entrerà nella Casa?

Dopo Paola Di Benedetto, anche Nina Moric potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. Un indizio è arrivato dalla conduttrice Barbara d’Urso, che a Pomeriggio 5 ha svelato quanto sta accadendo a Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina, dopo neppure due settimane all’interno del reality show, è già in crisi. La vicinanza a Patrizia Bonetti, la gieffina più sensuale di questa edizione, ha letteralmente mandato il compagno d’avventura in confusione. Il napoletano in un Confessionale ha chiesto un segnale da parte della Moric, magari qualcosa che possa confermare l’amore dell’ex moglie di Corona. “Luigi ha chiesto un segnale e nella puntata di lunedì lo avrà“, ha svelato la d’Urso. Nina entrerà nella Casa o invierà una lettera a Luigi?

Luigi Favoloso al Grande Fratello: il messaggio di Nina Moric

Intanto Nina Moric si è espressa sui social network: la donna ha condannato il comportamento del fidanzato Luigi Mario Favoloso. “Non conosco la persona con la quale ho passato gli ultimi quattro anni della mia vita. Sicuramente il dolore per mio figlio è troppo soffocante e a volte mi isolavo nel mio silenzio. Ma quando se ne è andato mi aveva detto che mi ama da morire, che senza di me non può vivere…Sto guardando una persona che non conosco”, ha scritto Nina su Instagram.

Grande Fratello, Luigi e Patrizia: l’intesa si fa bollente

Negli ultimi giorni Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti si sono avvicinati parecchio. La ragazza non ha risparmiato avances al coinquilino che, di tutta risposta, ha provato a trattenersi seppur con fatica. “Allontanati perché sennò succede un disastro”, così Luigi ha ammonito Patrizia. Ma la Bonetti sembra più che mai determinata a far capitolare lo spavaldo campano…