Nina Moric e Luigi Mario Favoloso aspettavano un figlio: la modella ha avuto un aborto spontaneo

In quattro anni insieme Nina Moric e Luigi Mario Favoloso hanno condiviso parecchie cose, compresa la perdita di un figlio. Al Grande Fratello la modella croata ha infatti rivelato di aver perso un bambino che aspettava dal fidanzato. In realtà, all’inizio, Nina – entrata nel reality show per un confronto con Luigi – è stata poco chiara, si è limitata solo a dire di “aver perso due figli”. È stato poi Favoloso, su richiesta della conduttrice Barbara d’Urso, a spiegare la faccenda. Come raccontato dal gieffino, un anno e mezzo fa Nina era incinta, aspettava un figlio da Favoloso. Ma al quarto mese la Moric ha subito un aborto spontaneo. “L’hanno chiamata gli assistenti sociali, lei è svenuta e ha perso il bambino” ha raccontato Favoloso. Nina ha preferito non aggiungere altri dettagli, sicuramente provata da quanto affrontato tempo fa.

Il confronto tra Luigi Favoloso e Nina Moric: cosa si sono detti

Nina Moric è entrata nella Casa del Grande Fratello piuttosto adirata per via del comportamento di Luigi Mario Favoloso, che settimane fa si è lasciato andare a qualche avance di troppo con Patrizia Bonetti. “In tutto questo tempo, mentre tu stavi in casa, io ero fuori a sentirti che spiattellavi tutte le cose del nostro rapporto. Chi sei tu? Non so chi sei, sto guardando una persona che non riconosco. Sono stata subissata. Hai deluso me, i nostri amici”, ha detto Nina Moric. Luigi ha cercato di farsi perdonare dall’ex moglie di Fabrizio Corona e per provarle il suo amore ha deciso di abbandonare il reality show. Peccato, però, che sia intervenuta la d’Urso: la produzione del reality show aveva già deciso da giorni di squalificare Favoloso.

Luigi Mario Favoloso squalificato dal Grande Fratello

Alla fine Luigi Favoloso è stato squalificato dal Grande Fratello: i suoi comportamenti esagerati non sono piaciuti alla produzione, che ha così deciso di far fuori dai giochi il napoletano.