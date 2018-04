Nina Monic non andrà al GF per parlare con Favoloso: la conferma

Grande Fratello: Nina Moric spiega perché non andrà al Grande Fratello

Il pubblico del Grande Fratello che sperava di poter assistere ad un faccia a faccia tra Nina Moric e Luigi Favoloso lunedì sera oggi, di fatto, dovrà abbandonare ogni speranza. La showgirl, infatti, sui social ha smentito categoricamente il suo ingresso nel reality ribadendo, inoltre, di aver intenzione di chiudere ogni rapporto con Favoloso. Come e quando questo avverrà, però, non possiamo saperlo. Se la Moric rifiuta il confronto diretto con Luigi nella Casa quando e come comunicherà a quest’ultimo di voler rompere con lui? Aspetterà forse di vederlo uscire? O forse i commenti lasciati su Instagram e Facebook sono stati scritti con la consapevolezza che verranno fatti leggere al suo fidanzato durante la diretta?

Nina Moric e Luigi Favolo: nessun incontro al Grande Fratello

Sul triangolo amoroso formato da Patrizia, Luigi e Nina si è anche espressa Barbara d’Urso. La conduttrice, nello specifico, avrebbe detto più volte in questi giorni di essere intenzionata ad accontentare Favoloso nella prossima puntata. Quest’ultimo, infatti, ha detto di volere (da fuori) notizie dalla sua fidanzata. “Un segnale” che, come ribadito dalla d’Urso a Pomeriggio Cinque, il concorrente di fatto avrà lunedì. Adesso che siamo sicuri che Nina non farà il suo ingresso in Casa, possiamo dedurre che i segnali di cui tanto si è parlato sono messaggi della Moric sui social?

Luigi Favoloso in crisi: la vicinanza a Patrizia Bonetti e i dubbi su Nina Moric

Il rapporto stresso con Patrizia Bonetti al GF ha spinto Luigi Favoloso ha farli qualche domanda in più sul suo rapporto con Nina Moric. I due, stando alla versione di Favoloso, sarebbero in crisi da tempo e con l’ingresso al Grande Fratello molte cose sarebbero a lui più chiare adesso. Le strade di Nina e Luigi, dunque, al momento sembrerebbero davvero destinate a dividersi.