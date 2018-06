Nilufar e Giordano: fan tatua i loro nomi dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: una fan dedica un tatuaggio alla coppia, la foto diventa virale

Alla pazzia non c’è mai fine. Sul web sta diventando virale lo scatto che ritrae il tatuaggio che una presunta fan di Nilufar e Giordano avrebbe fatto solo ed esclusivamente per loro. A tal punto non ci si era mai arrivati, neanche con Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sembrerebbe che la ragazza in questione sia una grandissima sostenitrici di Uomini e Donne, in particolar modo pare si sia affezionata davvero tanto alla coppia appena nata. Al momento, il nome e il viso della persona che si è lasciata andare ad una dedica così assurda non è ancora venuto a galla. I vari utenti di Instagram si stanno però chiedendo chi possa essersi spinto a tanto.

Ovviamente, in pochissimi minuti, sui social c’è chi ha iniziato a prendere in giro, a fare ironia e chi addirittura si è sentito di aprire assurde polemiche. In ogni caso, ognuno è libero di fare ciò che meglio crede per sé stesso. Al momento non è neanche sicuro che la foto apparsa su Instagram ritragga un tattoo vero. Una cosa è certa: questo eclatante gesto dimostra come la trasmissione di Maria De Filippi sia riuscita ad entrare nel cuore di moltissimi telespettatori. Da sempre, tronisti e corteggiatori entrano nelle case degli italiani con molta naturalezza, tant’è che ogni volta vengono create fan-page, gruppi di ascolti, nomignoli simpatici e così via.

Il tatuaggio dedicato a Nilufar e Giordano non riporta solo i nomi dei due diretti interessati, ma anche la data in cui c’è stata la scelta a Uomini e Donne. Un gesto che, se reale, non lascerà indifferente la coppia. La Addati e Mazzocchi decideranno di incontrare la loro sostenitrice?!? Staremo a vedere.