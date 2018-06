Nilufar e Giordano: ecco cosa hanno fatto la prima notte insieme

Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne: cosa hanno fatto durante la prima notte insieme

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Nilufar e Giordano dopo Uomini e Donne. Dal giorno della scelta i due non si sono separati un momento e hanno subito trovato una complicità e una sintonia anche nella vita quotidiana. L’ex tronista ha approfittato di una pausa dallo studio (è iscritta a Scienze della Comunicazione all’Università Federico II di Napoli) per fare qualche confidenza ai fan della coppia, sempre in cerca di curiosità e aneddoti. Nilufar ha svelato su Twitter cosa ha fatto insieme al suo ex corteggiatore la prima sera che si sono trovati soli, senza le telecamere e la redazione del Trono Classico.

“La prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati in albergo dopo la scelta è stata cenare a letto con dei toast e guardare una puntata del Grande Fratello”, ha raccontato Nilufar di Uomini e Donne sui social network. Insomma, Giordano e Nilufar si sono subito vissuti come tanti altri ragazzi della loro età, con semplicità e armonia. E il tempo sta rafforzando sempre più il loro amore, che ha superato pure l’ostacolo rappresentato da Stefano Guglielmini. Giordano ha scelto di restare accanto a Nilufar nonostante la storia con il corteggiatore napoletano e ad oggi non sembra pentito della sua decisione.

Giordano e Nilufar: Stefano Guglielmini è un ricordo lontano

“Finalmente sto meglio” ha ammesso Nilufar Addati in una diretta su Instagram. Il passato è ormai alle spalle: per la giovane italo-persiana il futuro ha un solo nome, quello di Giordano Mazzocchi.