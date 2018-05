Nilufar e Giordano a Uomini e Donne: lei conferma la storia con Stefano

Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne: lei ha ammesso tutta la storia con Stefano Guglielmini

A poche settimane dalla scelta, Giordano e Nilufar sono tornati a Uomini e Donne. E l’ex tronista napoletana ha colto l’occasione per chiarire la vicenda della sua presunta frequentazione con l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini. Come fanno sapere News U&D e Il Vicolo delle News, Nilufar ha confermato la versione di Stefano. Ebbene sì, i due hanno avuto una storia da ottobre a gennaio, proprio durante i primi mesi di Trono dell’italo-persiana. La foto pubblicata di recente da Stefano non era dunque opera di un fotomontaggio ma pura realtà. Nilufar ha spiegato che è molto addolorata per quanto compiuto alle spalle di tutti e che si sta facendo seguire da un medico per affrontare al meglio la faccenda.

L’ex corteggiatrice di Mattia Marciano ha aggiunto che ha fatto venire Stefano a Uomini e Donne con l’intenzione di sceglierlo ma che poi, puntata dopo puntata, non ha più provato interesse per lui. Nilufar ha chiarito che la situazione non è delle più semplici: con Stefano è iniziata una vera e propria battaglia legale. Per questo Guglielmini non è entrato negli studi del programma: anche lui era presente alla scelta di Sara ma Nilufar ha preferito non farlo entrare. “Se entra lui esco io!”, ha tuonato la ragazza, che ora si sta facendo difendere da un legale. Nilufar ha infatti dichiarato di aver subito delle minacce da Stefano.

Uomini e Donne: Nilufar e Giordano in difficoltà dopo la storia di Stefano

Nonostante questo, la storia d’amore tra Nilufar e Giordano prosegue, seppur con qualche difficoltà. Il maestro di sci ha confidato che dopo aver appreso la verità su Stefano i suoi sentimenti nei confronti di Nilufar sono cambiati. Ma l’Addati sta facendo il possibile per recuperare la loro relazione e andare avanti. Ci riusciranno?