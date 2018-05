Nilufar e Giordano insieme dopo la scelta: arriva il messaggio di Luigi

Uomini e Donne, Nilufar ha scelto Giordano: Luigi Mastroianni conferma con un messaggio

Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne. La scelta è avvenuta alla presenza del pubblico, contrariamente a quanto avvenuto per il Trono di Paolo Crivellin e Nicolò Brigante. Subito dopo la scelta Luigi Mastroianni, il corteggiatore di Sara Affi Fella, ha scritto un messaggio per Giordano. Una storia di Instagram che i telespettatori del Trono Classico hanno subito compreso. Il siciliano si è mostrato con il cappello di Giordano e ha scritto: “Quando sei particolarmente felice per un tuo amico e puoi appropriarti del suo cappello”, ha scritto sui social network Luigi. Il ragazzo è al settimo cielo per il suo amico, con il quale ha passato parecchio tempo insieme grazie all’amicizia nata dietro le quinte del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Nilufar ha scelto Giordano

Al momento non si hanno ulteriori dettagli su quanto accaduto durante la scelta dell’italo-persiana ma pare che Nilufar abbia fatto il possibile per avere una scelta romantica e indimenticabile. Dunque, l’indizio fornito dalla sorella di Nicolò Federico Ferrari si è rivelato giusto: Nilufar alla fine ha optato per Giordano, il corteggiatore con il quale ha avuto un percorso alquanto tormentato ma allo stesso tempo appassionante e coinvolgente. Un risvolto che Nicolò non si aspettava, tanto da lasciare in lacrime lo studio di Uomini e Donne dopo l’ultimo confronto con Nilufar Addati.

Uomini e Donne: Sara sceglie la prossima settimana

Ora è il turno di Sara Affi Fella: l’ex protagonista di Temptation Island ha annunciato che sceglierà la prossima settimana. Chi avrà la meglio tra Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi?