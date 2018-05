Nilufar e Giordano insieme: ecco cosa hanno fatto dopo la scelta VIDEO

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano news dopo la scelta: ecco cosa ha fatto la neo coppia

Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sono ufficialmente una coppia! Dopo sei mesi di Trono, l’italo-persiana – ex corteggiatrice di Mattia Marciano – ha scelto il maestro di sci che in passato aveva già provato a corteggiare Ludovica Valli al Trono Classico. La scelta di Nilufar è stata molto dolce e romantica, come sognato da sempre dall’Addati. Ma cosa hanno fatto Giordano e Nilufar dopo aver lasciato lo studio di Maria De Filippi? Come mostrato in un video pubblicato su Witty, la neo coppia si è scambiata il numero di telefono! Tra risate e battutine, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono dati subito da fare per iniziare nella vita reale la loro storia d’amore. Non sono poi mancate le lacrime, soprattutto quelle di Giordano.

Come si vede nel video di Uomini e Donne, Mazzocchi si è commosso dopo che Nilufar l’ha scelto. Fino all’ultimo, anche quando erano in villa, Giordano ha pensato di non essere la scelta. E ha mal digerito le attenzioni che la napoletana ha riservato al rivale Nicolò Federico Ferrari. Alla fine, però, Nilufar ha scelto Giordano, con grande felicità di quest’ultimo. “Non mi sembra vero, ancora non realizzo! Sto a mille”, ha detto Giordano dopo la scelta di Nilufar. “Ho sempre avuto belle sensazioni con lei. Ho avuto quelle reazioni perché sono sempre stato molto interessato”, ha aggiunto il romano.