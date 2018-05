Nilufar e Giordano dopo la scelta: le parole di Agostino, il fratello di lui

By

Uomini e Donne: Nilufar e Giordano inseparabili dopo la scelta, parla il fratello dell’ex corteggiatore

Sono passati pochi giorni dalla scelta a Uomini e Donne ma Nilufar e Giordano sono praticamente inseparabili. I due si stanno vivendo il più possibile, dopo sette mesi passati tra telecamere, litigi e incomprensioni. Sono in tanti a fare il tifo per la nuova coppia nata alla corte di Maria De Filippi e tra questi c’è anche Agostino, il fratello di Giordano. Il ragazzo ha condiviso uno scatto dei due piccioncini e fatto loro una dedica importante: “Come nelle favole …❤ auguri a voi #bellezzarara”. Insomma, l’ex tronista napoletana non ha conquistato solo Giordano ma pure la sua famiglia! Agostino e Giordano sono molto legati: negli scorsi mesi i due hanno aperto uno sci club dove vengono allenati venti bambini a livello agonistico. Oltre a godersi il loro amore, Giordano e Nilufar possono brindare pure a un altro piccolo grande traguardo.

La loro scelta è stata una delle più viste nel corso di questa edizione di Uomini e Donne. Ha ottenuto circa tre milioni di telespettatori, più di Paolo Crivellin e Nicolò Brigante che hanno scelto le rispettive fidanzate senza pubblico. In molti attendevano la scelta di Nilufar e da mesi Giordano era il preferito degli appassionati del programma. Tanto che ora si parla di un viaggio per la coppia. Un viaggio rigorosamente ripreso dalle telecamere, che potrebbe andare in onda su Canale 5 durante la prima settimana di giugno.

Uomini e Donne: le parole d’amore di Giordano per Nilufar

Poco prima della scelta, Giordano Mazzocchi ha fatto una promessa importante a Nilufar Addati. “Dirle che mi comporterò bene sarebbe scontato. Le prometto che fuori da qui non scapperò mai di fronte ai problemi, ma lotterò per lei. Per noi. Le assicuro che questa energia magnetica che sentiamo quando siamo vicini crescerà ogni giorno di più”, ha detto il maestro di sci a Uomini e Donne Magazine.