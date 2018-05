Nilufar e Giordano news dopo Uomini e Donne: i due sono inseparabili

È vero amore tra Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. Dopo la scelta al Trono Classico i due non si sono separati neppure per un secondo. Sono stati i diretti interessati a farlo sapere tramite un video su Instagram. Lasciati gli studi di Maria De Filippi, l’ormai ex tronista e l’ex corteggiatore si sono concessi dei giorni di relax a Roma. I fan sono riusciti ad avvistarli a Piazza di Spagna, dove Giordano e Nilufar si sono gentilmente concessi per selfie e video. I più attenti hanno inoltre notato che Nilufar Addatti e Giordano Mazzocchi sono stati per tutto il tempo mano nella mano. Insomma c’è tanta dolcezza e voglia di stare insieme: un atteggiamento ben diverso da altre coppie nate di recente al Trono Classico, come ad esempio Nicolò e Virginia che per giorni non si sono visti dopo la scelta. Differente è stato il discorso per Nilufar e Giordano, che non vedevano l’ora di viversi e iniziare così questa relazione.

In basso il video che immortala Nilufar e Giordano di Uomini e Donne complici e affiatati:

Uomini e Donne, Nilufar Addati: le parole di Giordano dopo la scelta

“Il suo sguardo magnetico con quegli occhi grandi e azzurri e in generale tutta la fisionomia del suo volto mi hanno stregato. È la classica bellezza acqua e sapone che, nonostante la semplicità, ti colpisce più delle altre. In ogni esterna, poi, ha dimostrato di essere una ragazza forte con un carattere molto determinato. Il continuo metterci in discussione ha fortificato il nostro legame e mi piace sapere di avere accanto una ragazza che mi tiene testa. Non sono mai stato abituato a confrontarmi con donne così, anzi generalmente erano tutte molto accondiscendenti”, ha detto Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne Magazine dopo la scelta di Nilufar Addati.