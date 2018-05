Nilufar di Uomini e Donne ha scelto Giordano? L’indizio

Nilufar di Uomini e Donne pare abbia scelto Giordano: una frase conferma

AGGIORNAMENTO: Nilufar ha deciso di scegliere davanti al pubblico e la sua scelta è ricaduta su Giordano! Clicca qui per leggere i dettagli!

Sulla scelta di Nilufar Addati a Uomini e Donne arriva un importante indizio da Instagram. Pare che la tronista abbia già lasciato il programma insieme a uno dei due corteggiatori, Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari. A dare la conferma ci ha pensato la sorella di quest’ultimo, la quale ha scritto un messaggio su Instagram. La giovane ha condiviso una frase che non lascia dubbi: Nilufar ha scelto Giordano. Almeno dall’affermazione della sorella di Nicolò si intuisce questo. Molti sono convinti del fatto che la scelta della Addati ricada proprio sul Mazzocchi. Eppure le esterne con il Ferrari avevano lasciato qualche dubbio al pubblico. Infatti, Nilufar ha più volte ammesso di essere molto simile a Nicolò e di trovarsi bene quando sta con lui. Con Giordano, invece, c’è stato un percorso di alti e bassi. Diversi sono stati i litigi che li hanno visti protagonisti. Ma da sempre sappiamo che proprio le discussioni sono causate da un interesse profondo.

“Non puoi vivere una favola se ti manca il coraggio di entrare nel bosco”. Così la sorella di Nicolò potrebbe aver deciso di confermare la scelta di Nilufar. Questa affermazione non sembra lasciare dubbi. Con queste parole, la giovane ha forse voluto dimostrare che la Addati non ha fatto una scelta coraggiosa. La sorella del Ferrari ha condiviso questa frase poco fa. Dunque, sembra proprio che Nilufar abbia già concluso il suo percorso con Giordano o con Nicolò. Intanto, vi ricordiamo che la scelta andrà già in onda domani, mercoledì 16 maggio. Dunque, per scoprire la decisione della Addati non dovremo attendere molto.

La sorella di Nicolò Ferrari lancia un indizio importante sulla scelta di Nilufar a Uomini e Donne

Nilufar ha così scelto Giordano? Sicuramente in questo caso i telespettatori saranno contenti. Infatti, il Mazzocchi è riuscito a conquistare la maggior parte del pubblico, a differenza di Nicolò. Quest’ultimo è, invece, entrato nel cuore di Tina e Gianni, che da sempre prendono le sue difese. La Addati è sempre apparsa più interessata agli atteggiamenti di Giordano, mentre con il Ferraro si è mostrata molto tranquilla, ma anche soddisfatta. Non ci resta che attendere domani per scoprire chi ha scelto Nilufar.