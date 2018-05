Uomini e Donne: il tatuaggio di Nilufar per Giordano FOTO

L’ex tronista di Uomini e Donne Nilufar Addati è scossa e pentita per quanto accaduto durante il Trono. La napoletana ha infatti ammesso di aver frequentato l’ex corteggiatore Stefano Guglielmini al di fuori della corte di Maria De Filippi. I due avevano un accordo: Nilufar doveva scegliere Stefano davanti alle telecamere ma poi la ragazza si è tirata indietro. Durante la scelta di Sara Affi Fella, l’italo-persiana ha raccontato la sua verità e ha chiesto scusa a tutta la redazione del programma. Subito dopo la registrazione, ha scritto un lungo post su Instagram nel quale ha chiarito la sua posizione e ribadito il suo forte amore nei confronti di Giordano Mazzocchi, scelto al Trono Classico solo due settimane fa.

“Sono caduta e non in piedi, sono caduta nel modo peggiore in cui potessi cadere. Sono stata presuntuosa e ho pensato per un po’ di poter essere invincibile, sbagliando. Ho ferito, ho mentito e deluso. Posso solo scusarmi all’infinito, chiedere perdono, perché per il resto sono impotente e non c’è altro da fare. Ammettere i propri sbagli e cercare di andare avanti. Farò tutto quello che è in mio potere per recuperare anche l’impossibile, perché ho tra le mani l’amore più puro che io abbia mai incontrato nella mia vita. Grazie perché ci sei stato quando tutto il mondo non c’era, nel giorno più brutto della mia vita, per sempre sulla mia pelle“, ha scritto Nilufar su Instagram, mostrando il tatuaggio che si è fatta in onore di Giordano.

Come si può vedere più in basso, Nilufar Addati ha scelto di farsi tatuare una piccola G sul braccio. Un piccolo tatuaggio dal significato importante: la ragazza tiene molto a Giordano, così tanto da farsi incidere il suo nome sulla pelle. Un gesto che il ragazzo ha molto apprezzato, tanto che per il momento ha deciso di restare al suo fianco.

Uomini e Donne, Giordano resta con Nilufar: “Ma sono scosso”

“Sono scosso per quello che è successo. Per come sono fatto io mi sento di stare vicino a lei. Dentro di me qualcosa è cambiato, non lo nego. La situazione mi tocca e non mi tocca. Non mi tocca perché so che l’interesse nei miei confronti è nato dopo, però erano altrettanti mesi che stavo qua per lei. Non riesco a capire nemmeno io, quello che mi sento adesso è di stare vicino a lei“, ha detto Giordano nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne. (video in basso)