Temptation Island, ci saranno anche Virginia e Nicolò di Uomini e Donne? Spunta un post sospetto

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Temptation Island, in partenza a luglio su Canale 5. Tra le coppie della nuova edizione potrebbe esserci anche una nata a Uomini e Donne, ovvero quella formata da Nicolò Brigante e Virginia Stablum. I due non hanno mai nascosto un loro interesse nei confronti del programma condotto da Filippo Bisciglia e nelle ultime ore è apparso un post sospetto sulla bacheca Instagram dell’ex corteggiatrice. Dopo l’ultimo incontro a Roma, dove i due si sono concessi un volo sui cieli della Capitale e uno shooting fotografico, Nicolò ha fatto un’osservazione ben precisa alla sua fidanzata. Un invito che non è passato inosservato e che ha destato la curiosità di tutti.

“Adesso preparati per la prossima avventura” ha scritto Nicolò Brigante a Virginia Stablum. Quest’ultima ha subito replicato: “Non vedo l’ora”. Che questa nuova avventura sia proprio Temptation Island come pensano in molti? Le registrazioni del format dovrebbero avvenire a breve. Ancora una volta il gruppo di lavoro di Maria De Filippi ha scelto come location lo splendido Is Morus relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Solo per la prima edizione – quella che ha visto come protagonisti Cristian e Tara tra i tanti – le riprese si sono tenute all’Aenas’Landing di Gaeta, nel basso Lazio.

Le parole di Virginia e Nicolò su Temptation Island

A proposito di Temptation Island, Nicolò Brigante ha fatto sapere qualche settimana fa: “In caso di un’eventuale proposta accetterei. Non mi ha mai spaventato l’idea di mettermi alla prova”. La proposta è dunque arrivata?