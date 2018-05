Nicolò e Virginia si sono visti poco dopo la scelta a Uomini e Donne

Uomini e Donne news su Nicolò Brigante e Virginia: la coppia non ha trascorso molto tempo insieme dopo la scelta

Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono tornati a Uomini e Donne. A una settimana dalla scelta, la coppia è tornata alla corte di Maria De Filippi per raccontare la loro nuova vita insieme. Che – almeno per il momento – tanto insieme non è. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno infatti rivelato di aver avuto poco tempo a disposizione per frequentarsi una volta lasciato il programma di Canale 5. In compenso, come rivela Il Vicolo delle News, si sono sentiti tutti i giorni e prossimamente Nicolò presenterà la nuova fidanzata alla famiglia.

Dunque, continua la storia d’amore tra Nicolò e Virginia, nonostante i dubbi del pubblico. In molti, infatti, non credono a questa coppia. E, secondo qualcuno, si è trattata di una scelta fatta per convenienza, per non rischiare troppo con Marta Pasqualato, fino a qualche settimana fa la corteggiatrice preferita da Brigante. Il tempo darà ragione all’ormai ex tronista di Uomini e Donne? Chissà…

Uomini e Donne: la vita di Marta Pasqualato dopo la non scelta

E mentre Nicolò Brigante e Virginia hanno iniziato ad amarsi, Marta Pasqualato è ritornata alla sua vecchia vita. Osannata dal pubblico dopo la non scelta, la giovane ha ripreso le sue attività di studentessa di Medicina. Si divide qundi tra esami, tirocinio e amiche, sperando di dimenticare il primo possibile l’emozionante percorso vissuto con Nicolò…