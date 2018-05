Nicolò Brigante spiega perché ha scelto Virginia Stablum a Uomini e Donne e lancia una frecciatina a Marta Pasqualato

La scelta di Nicolò Brigante a Uomini e Donne continua a far discutere. Sono in molti a ritenere che il tronista abbia scelto Virginia Stablum anziché Marta Pasqualato per una questione di “business”. Ma il siciliano sta dimostrando con i fatti che la sua storia d’amore con la modella di Trento è più che mai vera e sincera. In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Nicolò ha anche rivelato il motivo che l’ha spinto a scegliere Virginia mettendo da parte la rivale Marta, alla quale aveva regalato parecchie attenzioni nel corso del percorso al Trono Classico.

“Ho deciso di seguire il mio cuore e quando ho capito che batteva più forte per Virginia, non ho più avuto dubbi”, ha dichiarato Nicolò Brigante alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Il giovane non ha poi risparmiato una frecciatina a Marta Pasqualato, che di recente ha fatto sapere che Nicolò ha fatto una scelta sbagliata definendola “la scelta del codardo”.

“Nella vita bisogna saper perdere, accettando le decisioni degli altri, anche quando non coincidono con le proprie aspettative” ha sentenziato Brigante. Che ha aggiunto: “Cosa mi piace di Virginia? Il suo essere una ragazza pacata. Per lei alzare la voce è inutile: così diventa bello anche discutere, perché si riesce a trovare rapidamente un punto d’incontro”.

Uomini e Donne: Nicolò e Virginia pronti per Temptation Island

Nicolò e Virginia sono pronti per partecipare a Temptation Island, ma per il momento non sono interessati alla convivenza. Lui resta a vivere a Catania, mentre lei studia a Verona. “All’inizio di una relazione è bene fare un passo dopo l’altro con calma, senza bruciare le tappe. Per il momento siamo sempre in viaggio, perché vogliamo goderci il nostro amore a distanza“, ha puntualizzato l’ex protagonista di Uomini e Donne.