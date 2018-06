By

Nicola Panico e Francesco Chiofalo, dopo la fine delle loro storie con Selvaggia e Sara, si scrivono: “Un anno fa Temptation, malinconia e nostalgia”

Temptation Island circa un anno fa ci faceva conoscere due coppie che avrebbero poi tenuto a lungo banco con le loro storie: Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, Nicola Panico e Sara Affi Fella. Il reality li ha messi a dura prova, ma non li ha spezzati. Ci ha pensato il tempo a farlo. Entrambe le love story infatti sono naufragate dopo pochi mesi dalla fine del programma Mediaset. I focosi capitoli si sono separati tra mille polemiche, litigi e scambi di vedute dai toni accesi. Sara invece, consumata la rottura con Panico, si è seduto sul Trono di Uomini e Donne di Maria De Filippi. A distanza di un anno i due uomini si sono scritti, facendo il punto sulla loro avventura in terra sarda. Malinconia e nostalgia è quel che è emerso.

Temptation Island, Francesco: “Provo un misto di malinconia e gioia”. Nicola: “Anche io”

“Di questi tempi l’anno scorso ci siamo conosciuti”. A scrivere sulla bacheca Instagram di Francesco è Nicola. Il romano coglie l’occasione per ricordare le emozioni dell’avventura dello scorso anno a Temptation, quando la sua storia d’amore con Selvaggia irrompeva sugli schermi tv: “Ma lo sai bomber che ci stavo pensando proprio ieri… Provo un misto di malinconia, nostalgia e gioia… mah!”. Panico avverte la stessa sensazione: “Malinconia anche io. Alla fine la cosa positiva era il nostro legame, le nostre risate e le serate a tema che facevano cag…re”. Sull’onda emotiva Chiofalo si confessa in maniera più profonda, cercando di fare il punto sui vantaggi e gli svantaggi dell’esperienza vissuta in terra sarda.

Chiofalo: “Emozioni uniche, rifarei tutto nonostante il dopo”

“Hai ragione bomber – scrive Francesco – alla fine è stata un’esperienza che ripeterei nonostante tutto quello che è successo dopo…”. Il riferimento del ‘dopo’ sembra alludere chiaramente alla fine del rapporto con la Roma. Tuttavia ‘Lenticchio’ aggiunge di non rimpiangere nulla perché lo show gli ha dato modo di stringere un legame forte con Nicola e gli altri del gruppo, facendogli “vivere emozioni uniche…” e dandogli modo “di capire tante cose di se stesso”.