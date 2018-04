Nathalie Caldonazzo pubblica un video ‘forte’ dall’ospedale dopo l’incidente: “Rabbia per chi mi ha fatto questo”

Rabbia e sconforto: sono questi i due sentimenti che albergano in Nathalie Caldonazzo in questi giorni. L’attrice, che è stata coinvolta in un incidente stradale pochi giorni fa, ha pubblicato un forte video sul suo profilo Instagram dove si mostra in ospedale con il viso tumefatto. La showgirl, che nel filmato non parla, ha affidato i suoi pensieri a una lunga didascalia dove ha spiegato che cosa sta provando e il perché del suo risentimento. Tra le righe si evince inoltre che ha riportato diverse fratture in seguito all’incidente di cui è rimasta vittima in Piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati di Roma.

Caldonazzo dall’ospedale dopo l’incidente: “Mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto”

“E ora mi trovo inchiodata in un letto con varie fratture e una rabbia dentro per chi mi ha fatto questo che non si può immaginare…”. Esordisce così la Caldonazzo nel messaggio che ha postato su Instagram a corredo del video che l’ha mostra in ospedale. “Fuori c’è il sole ma io non posso uscire e come me tante altre persone perché in ospedale sembrava un bollettino di guerra. Era un viavai incredibile di ragazzi con codice rosso. E li ti rendi conto di quanto in un attimo può cambiare tutto”. L’attrice infine chiosa: “E lo devi accettare e sei solo con te stesso con una rabbia dentro che spaccheresti tutto …. godetevi la vita, il sole, un abbraccio, una corsa al mare e non lamentatevi più …..”

L’incidente a Roma in cui è rimasta coinvolta Nathalie Caldonazzo

Pochi giorni fa, la showgirl è rimasta coinvolta in un incidente stradale in piazza Monte Grappa, nel quartiere Prati a Roma. Per Nathalie Caldonazzo è stato necessario l’intervento dei soccorsi che le hanno dato un codice giallo. Il Ministero della Salute per “codice giallo” intende un codice di gravità “mediamente critico“, con “presenza di rischio evolutivo“. Per il momento, l’attrice, oltre allo sfogo, non ha dato ulteriori notizie sulle sue attuali condizioni di salute.