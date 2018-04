Incidente per Nathalie Caldonazzo

Paura per Nathalie Caldonazzo, vittima di un incidente stradale a Roma. A darne notizia è Il Messaggero, secondo cui l’attrice è rimasta coinvolta in un sinistro in Piazza Monte Grappa, zona Prati. Stando a ciò che scrive la testata, l’incidente avrebbe interessato un’auto ed uno scooter. Almeno questo è quanto si apprende dalle prime informazioni del caso.

Come sta Nathalie Caldonazzo

Come riporta la fonte, dopo l’incidente Nathalie Caldonazzo “è stata trasportata in ospedale in codice giallo“. Il Ministero della Salute per “codice giallo” intende un codice di gravità “mediamente critico“, con “presenza di rischio evolutivo“. Per il momento, non si hanno ulteriori notizie circa le attuali condizioni di salute della showgirl.

Nathalie Caldonazzo oggi

Oggi a riportare la notizia dell’incidente di Nathalie Caldonazzo sono i principali media italiani. La showgirl, che ha 48 anni di età (è nata a Roma il 24 maggio 1969), è conosciuta ai più come attrice di cinema, fiction e teatro e come ex concorrente de L’Isola dei Famosi. Nella vita privata ha una figlia di nome Mia e in passato è stata legata sentimentalmente a Massimo Troisi.