Naike Rivelli grazie al test del dna scopre che colui che pensava fosse suo padre in realtà non lo è. ‘Ornella Muti non sa darle una spiegazione’: scoop di Paola Perego

Non disturbare è la nuova trasmissione di Paola Perego (in onda dal 25 giugno in seconda serata di Rai 1) che è pronta a tornare sul piccolo schermo con un scoop che farà rumore: Naike Rivelli non saprebbe chi è il suo vero padre. La figlia di Ornella Muti avrebbe scoperto da poco la verità sul conto del papà biologico (ora non più a quanto pare), dopo aver effettuato un test del DNA in Spagna. A dare l’anticipazione della stupefacente news è stata la stessa Perego in un’intervista rilasciata al quotidiano capitolino Il Messaggero. La conduttrice di Monza inoltre ha aggiunto che la diva Ornella non è stata in grado di offrire ulteriori spiegazioni alla figlia.

Paola Perego, ‘Non disturbare’: ‘L’uomo che Naike ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia’

“Ho scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che (Naike, ndr) ha sempre chiamato papà non è suo padre e ora non sa di chi sia figlia”. Paola Perego, lungo le colonne de Il Messaggero, anticipa così lo scoop che tratterà nella trasmissione Non disturbare. “Sua madre, Ornella Muti, non ha saputo darle una risposta”, ha poi riflettuto la presentatrice 52enne. Dunque l’uomo che la Rivelli ha sempre creduto che fosse il suo padre biologico, José Luis Bermúdez de Castro (produttore spagnolo con cui la Muti visse una relazione sentimentale negli Anni ’70. Nel 1974 è nata Naike), in realtà non lo dovrebbe essere.

José Luis Bermúdez de Castro e la figlia mai riconosciuta

D’altra parte José de Castro non ha mai voluto riconoscere Naike come figlia. “Mia madre si è separata da mio padre in modo burrascoso, perché lui le aveva tenuto nascosto di avere una moglie […] Non ha voluto riconoscermi, ma non me ne faccio un cruccio, non posso mica obbligarlo”, rivelò la stessa Rivelli anni fa a Diva e Donna. Forse dietro a quella decisione del produttore spagnolo si nascondevano altre verità, ammesso che lo scoop anticipato dalla Perego non sia smentito.