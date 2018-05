Nadia Toffa telefona a Le Iene (video): come sta e quando torna

Le Iene: il video della telefonata di Nadia Toffa

Nadia Toffa telefona a sorpresa a Le Iene. Nella puntata di domenica 13 maggio 2018 la conduttrice ha telefonato in diretta tv per tranquillizzare tutti circa le sue condizioni di salute. La telefonata è stata mandata in onda ad inizio trasmissione ed è arrivata in una settimana in cui si è molto parlato di lei. Sia per la reale preoccupazione dei suoi fan sia per il rischio di notizie false sul suo conto. Tra l’altro, la chiamata arriva dopo che la stessa conduttrice rivelò proprio in tv del tumore, malattia per cui i medici la stanno sottoponendo a tutte le cure del caso. Ecco il video col momento.

Come sta ora Nadia Toffa

Per fortuna ci ha pensato la stessa Nadia Toffa a dire come sta ora. Nella telefonata fatta oggi a Le Iene, la conduttrice ha informato tutti dicendo: “la mia testa sta benissimo“, anche se “i medici dicono che il mio corpo deve riposare“. Poche ore prima, la Toffa ha anche affermato che l’energia e l’affetto del pubblico “mi danno una carica pazzesca“. Queste le parole pubblicate sui suoi profili social, a corredo di una foto che la ritrae non più con la parrucca in testa ma con un turbante a fiori.

Nadia Toffa: quando torna a Le Iene

Sui social Nadia Toffa ha anche annunciato quando torna alla guida de Le Iene. In rete, la conduttrice ha scritto che ha “tutta la voglia del mondo di tornare“, in quanto “manca poco” e “giuro che ci rivediamo presto presto presto“. Successivamente, con la telefonata in diretta tv l’inviata ha anche annunciato la data del ritorno al timone del programma Mediaset: “Domenica prossima ci sarò“, ha detto, riferendosi alla prossima puntata trasmessa domenica 20 maggio 2018.