Nadia Toffa salta Amici: la sua ospitata è stata rimandata

Perché Nadia Toffa non è tra gli ospiti di Amici nella puntata di sabato 5 Maggio?

Tra gli ospiti più attesi del Serale di Amici c’è sicuramente Nadia Toffa. Il pubblico è molto affezionato alla Iena e lei cerca di aggiornare continuamente i suoi fan sui social network rendendoli sempre partecipi della sua vita. Solo ieri condivideva sui suoi social l’entusiasmo per la partecipazione ad Amici. “Ho un solo pensiero in testa. Che sabato sarò ad Amici 17 di Maria De Filippi“ scriveva Nadia Toffa. E invece, oggi, un nuovo post su Instagram dove annuncia di dover rimandare la sua partecipazione al talent. “Si sono concatenate una serie di sfighe che non avete idea. Non so nemmeno se recuperabili per salvare il servizio” scrive Nadia Toffa. “Gli appostamenti di certo continuano a inoltranza e Amici di sicuro va rimandato a sabato prossimo 12 Maggio. Ma vi aggiorno in settimana“ scrive ancora la Iena.

Nadia Toffa ad Amici ma sabato prossimo

Ci toccherà aspettare sabato prossimo, dunque, per vedere Nadia Toffa ad Amici. La Toffa sta preparando un tosto servizio per Le Iene che la sta tenendo fin troppo impegnata. Ma non sappiamo se il vero motivo della sua assenza ad Amici sia l’impegno lavorativo o se si siano aggiunti problemi di salute. Di sicuro Nadia Toffa è una donna fortissima che porterà senz’altro un messaggio importante sul palco di Amici, programma visto soprattutto da giovanissimi che attendono con affetto il suo arrivo. “Volevo vedere Maria” scrive la Iena su Instagram e anche il pubblico di Amici vuole vedere presto Nadia.

Nadia Toffa: sabato 12 Maggio sul palco di Amici

Appuntamento rimandato a sabato prossimo 12 Maggio per vedere Nadia Toffa accanto a Maria De Filippi. La Iena è uno degli ospiti più attesi. Nadia Toffa continuerà ad aggiornare i suoi fan sui social rispetto alla partecipazione di sabato prossimo ad Amici ma intanto scrive: “Non sto nella pelle”.