Nadia Toffa: ‘Ecco perché non ho rivelato subito il mio cancro’

Nadia Toffa dopo il cancro: “Ecco perché l’ho rivelato in tv ed ho aspettato”

Brescia, Museo della fotografia: Nadia Toffa è il personaggio bresciano dell’anno. Sabato 10 marzo, durante il ricevimento del premio datole dalla sua città natale, la Iena è tornata anche a parlare del cancro che l’ha colpita gli scorsi mesi. L’evento inoltre le ha dato l’occasione di spiegare il perché abbia aspettato a rivelare la malattia di cui è stata vittima, rispondendo indirettamente ad alcune critiche che l’hanno investita nelle ultime settimane; critiche che sono giunte dopo che aveva dato conto del tumore in Tv, in apertura della puntata delle Iene (era l’11 febbraio).

La Iena: “Ho combattuto come fanno tutti, non me ne vergogno”

“Nella vita succedono tante cose. Ho combattuto come fanno tutti, non me ne vergogno”, ha dichiarato la Toffa durante la premiazione al Museo della fotografia di Brescia, come riportato dal Corriere della Sera. Spazio poi alle motivazioni che l’hanno spinta a dare la notizia in Tv di quanto passato – ricordiamo che la giornalista ha raccontato di aver avuto un tumore, di aver fatto un ciclo di chemio e uno di radioterapia e di essere guarita. “E da allora sono sommersa da mail di persone che mi raccontano la loro esperienza e mi dicono di aver trovato energia dalle mie parole. È stata una scelta: ho deciso di raccontare tutto davanti al mio pubblico, a casa mia, con il sorriso”. Infine, dichiara la motivazione che l’ha guidata a rivelare il suo percorso solo a pericolo scampato: “Prima, però, ho preferito finire la terapia, per evitare i paparazzi”.

La polemica sul programma le Iene: le risposte di Nadia Toffa

Sempre sulla testata di via Solferino, si leggono anche le sue dichiarazioni in merito ad alcune polemiche sollevate sulla sua presa di posizione netta e positiva nei confronti della chemio e della radio terapia. La questione è stata sollevata in quanto Le Iene, in alcuni servizi, avevano raccontato di persone che curano i tumori con l’aloe. “Parliamo dei miei servizi – spiega Nadia Toffa – Da sempre combatto contro i medici che curano il cancro con acqua e miele, e ho anche avuto scontri con Eleonora Brigliadori che invita i pazienti a non fare la chemio”.