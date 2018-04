Nadia Toffa, niente Iene, annuncio di Nicola Savino: ‘È in cura’

Nadia Toffa, niente Iene. L’annuncio di Nicola Savino in apertura di puntata: ‘È in cura’

Nadia Toffa manca all’appuntamento domenicale in prima serata con Le Iene. La giornalista bresciana infatti non è comparsa sul piccolo schermo durante la puntata della trasmissione Mediaset di domenica 8 aprile. Il motivo lo hanno spiegato i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti in apertura di programma. I tre conduttori hanno annunciato che la conduttrice, che è stata colpita da un cancro gli scorsi mesi, non ha potuto essere presente in quanto sta effettuando delle cure. Tuttavia il trio alla guida dello show ha precisato che già dalla prossima settimana Nadia potrebbe tornare nella squadra de Le Iene.

“La settimana prossima ha promesso che ci sarà”: l’annuncio di Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti su Nadia Toffa

“Nadia non c’è perché si sta curando. La settimana prossima ha promesso che ci sarà a condurre”. L’annuncio è di Nicola Savino, che spiega al pubblico domenicale delle Iene il motivo dell’assenza della Toffa. A coadiuvarlo Giulio Golia e Andrea Agresti che con volto sorridente hanno cercato di non sollevare ulteriori allarmismi sulla collega, vista la delicata situazione personale che sta vivendo. Ricordiamo che la giornalista a inizio dicembre dello scorso anno è stata colpita da un malore nei pressi di Trieste e dopo diverse settimane, proprio nella trasmissione de Le Iene, ha dichiarato di avere combattuto contro il cancro.

Nadia Toffa e l’annuncio della malattia a Le Iene l’11 febbraio 2018

“Amo la sincerità e la spontaneità, voglio condividere con voi quello che mi è successo in questi 2 mesi”. Era l’11 febbraio quando Nadia Toffa si presentava così alle Iene dopo il malore avuto a Trieste. “Ho avuto un cancro, in questi due mesi ho fatto chemioterapia e radioterapia preventiva dopo un’operazione perché dei meravigliosi medici mi hanno tolto il 100% di questo cancro”. La conduttrice poi proseguiva: “Il 6 febbraio ho finito la radio e la chemio. Non lo sapeva nessuno (alla stampa non l’ho detto perché non volevo trovare medici fuori dall’ospedale)[…] E non c’è niente ora di cui devo vergognarmi”.