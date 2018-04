Nadia Rinaldi e Alessia Mancini hanno fatto pace dopo l’Isola dei Famosi e la rivelazione di Jonathan

Finita l’Isola dei Famosi, finiti le incomprensioni. Dopo la rivelazione di Jonathan, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini hanno fatto pace. Nessun rancore tra la showgirl e l’attrice, come ribadito dalla stessa Nadia in una recente intervista. Ma cosa era successo tra le due? In una delle ultime puntate del reality show – quando la Rinaldi era già rientrata a casa – Jonathan aveva svelato che Alessia avrebbe detto che Nadia odia le ragazze magre per via dei suoi passati problemi di peso. Una dichiarazione forte, che aveva mandato su tutte le furie la romana che però, in un secondo momento, ha avuto la possibilità di chiarirsi con la moglie di Flavio Montrucchio.

Nadia Rinaldi non è arrabbiata con Jonathan e Alessia Mancini

“È normale che lo stress, la fame, i disagi e le privazioni portino a dire cose che uno non pensa. Non ce l’ho con loro”, ha assicurato Nadia al settimanale Nuovo. “Alessia Mancini? Per me la nostra amicizia non è in discussione. Le ho parlato e mi ha spiegato che lei quella frase l’ha detta in un modo diverso, mentre tutti stavano parlando di me in modo poco carino. Finché si gioca va bene, però quando si mettono in piazza cose personali diventa tutto poco garbato e non è più un divertimento”, ha aggiunto la Rinaldi.

Eva Henger: la frecciatina di Nadia Rinaldi dopo l’Isola dei Famosi

Se l’amicizia con Alessia Mancini resta dunque ben salda, diversa sembra la situazione tra Nadia Rinaldi e Eva Henger. “Non ho niente contro Eva, ma lei ha sempre parlato di grande amicizia tra di noi. E un’amica certo non rende pubblica una telefonata“, ha detto Nadia, che ha però smentito la possibilità di denunciare Eva per via dell’audio mandato poi in onda da Striscia la notizia. “Non la denuncerò. Io sono tranquilla con me stessa. La cosa che mi è dispiaciuta è che a noi naufraghi, quando si tornava dall’Isola dei Famosi, veniva chiesto soltanto del canna-gate”, ha puntualizzato l’attrice.