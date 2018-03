Domenica Live, Nadia Rinaldi contro Eva Henger: tutta colpa degli audio diffusi da Striscia la notizia

Nadia Rinaldi è rientrata dall’Isola dei Famosi ed è più furiosa che mai. L’attrice romana non ha apprezzato la messa in onda di alcuni suoi messaggi da parte di Striscia la notizia. A Domenica Live, Nadia ha attaccato l’amica Eva Henger, parlando di un “taglia e cuci” degli audio messa in atto dal tg satirico di Antonio Ricci. La Rinaldi, inoltre, non ha gradito il fatto che Eva abbia fornito al programma di Canale 5 lo scambio di una chat privata. Inoltre, Nadia è tornata a ribadire di non avere nulla a che fare con il canna-gate e che la sua versione dei fatti è sempre rimasta la stessa. “Non ho visto nulla e non posso dichiarare il falso” ha assicurato la bionda interprete.

Le nuove dichiarazioni di Nadia Rinaldi sul canna-gate

“Io ho sempre dato la stessa versione dei fatti. Se fanno i taglia e cuci dei messaggi…” ha replicato Nadia Rinaldi a Domenica Live, dove è stata attaccata da Daniele Interrante. “Io ho tutti gli originali” ha puntualizzato l’ex naufraga, che è tornata a ribadire: “Io non ho visto Francesco Monte comprare marijuana, quello che avrebbe visto Eva io non l’ho visto”.

La Henger ha assistito allo sfogo della Rinaldi senza proferire parola: le due resteranno ancora amiche? Nadia e Eva si conoscono infatti da più di venti anni ma il canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi rischia di mettere a serio rischio questa lunga amicizia…