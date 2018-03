Rosa Perrotta è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 12 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Simone Barbato e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Nadia Rinaldi.

Rosa Perrotta “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto?

Rosa lascia il reality show: al televoto ottiene il 43,40% delle preferenze contro il 42,60% di Alessia e il 14% di Simone.

Rosa Perrotta resta sull’Isola che non c’è con Elena Morali, fuori Nadia Rinaldi

Rosa si ritrova al televoto flash con Nadia Rinaldi ed Elena Morali.

Verdetto: restano sull’Isola che non c’è Rosa (34%) ed Elena (30%). Fuori Nadia (36%).

Flavio Montrucchio e la sorpresa ad Alessia Mancini: “Non cambierei neanche i tuoi difetti”

Alessia Mancini, in spiaggia, crede di dover affrontare una prova di apnea per raddoppiare la razione di riso settimanale. Non sa che sulla barca c’è Flavio Montrucchio. Lei, commossa, urla: “Hai tu la chiave del mio cuore”. E lui: “Sono arrivate parecchie denunce per istigazione, superbia, tirannia e strategia occulta. Tanta gente, però, si è offerta di difenderti perché sei la più dolce, la donna migliore al mondo. Non cambierei nulla di te, nemmeno i tuoi difetti. Ho capito che saresti stato la donna che mi avrebbe cambiato la vita”. E i due si tuffano in mare e si baciano appassionatamente.

Rosa Perrotta riabbraccia il padre ma “l’uomo della sua vita” è Marco Ferri

Rosa Perrotta va fuori in spiaggia credendo che ad aspettarla ci sia il fidanzato. Non sa, invece, che è il padre a doverle parlare: il loro rapporto è particolare, caratterizzato sempre da una certa discrezione. Rosa, bendata, deve riconoscere con il tatto “l’uomo della sua vita”… e crede che sia Marco Ferri. Poi, sbendata, salta in braccio al padre e lo stringe forte.

Simone Barbato parla a distanza con la nonna “ipnotizzata”

Pellegrina, la nonna di Simone Barbato, è in studio: grazie all’intervento di Giucas Casella, che la ipnotizza, può mettersi in contatto con il nipote e parlargli. “Ma l’esperimento non ha funzionato – esclama Mara Venier – Nonna Pellegrina è sempre rimasta sveglia”. E, smascherato, Giucas ammette: “Lo so Mara, è sempre stata sveglia…”.