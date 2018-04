Nadia Rinaldi dopo l’ipnosi di Giucas Casella: Barbara d’Urso spiega perché non ha abbassato il vestito dell’attrice

L’ipnosi di Giucas Casella ai danni di Nadia Rinaldi ha lasciato il segno. L’attrice romana, dopo aver rivisto le immagini di quanto accaduto, ha rimproverato Barbara d’Urso, rea di non averla aiutata in un momento del genere. Nadia si è infatti scatenata in una sensuale danza e, in trance, si è alzata il vestito lasciando vedere calze e mutande. Una situazione piuttosto imbarazzante, della quale la Rinaldi ha in parte rimproverato la padrona di casa di Domenica Live.“Potevi fare qualcosa!”, così Nadia ha simpaticamente bacchettato la d’Urso.

Nadia Rinaldi zittisce i criticoni: “Per fortuna avevo le mutande”

Barbarella ha subito replicato sostenendo di essere dispiaciuta per la situazione ma di essere impossibilità a muovere anche solo un dito. “Eri sotto ipnosi, avevo paura a toccarti” ha sottolineato la dottoressa Giò. Le scene di Nadia Rinaldi ipnotizzata hanno fatto in poche ore il giro del web: tanti ci hanno scherzato su, molti hanno deriso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. L’attrice, però, si è difesa senza troppi peli sulla lingua ribadendo: “Per fortuna avevo le mutande, c’è chi va in giro senza!”.

Nadia Rinaldi si fa ipnotizzare di nuovo da Giucas Casella

Nadia Rinaldi si è poi fatta ipnotizzare di nuovo da Giucas Casella nella puntata in onda domenica 8 aprile 2018. Per evitare altre polemiche, stavolta l’interprete ha lasciato a casa i vestiti sensuali e ha indossato un comodo pantalone.