Myriam Catania incinta: l’ex di Luca Argentero in attesa del secondo figlio

Myriam Catania in dolce attesa per la seconda volta: l’ex di Luca Argentero aspetta un altro bambino

L’attrice Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero è incinta: lei e il compagno Quentin Kammermann sono in attesa del loro secondogenito. Le voci sulla sua presunta gravidanza giravano, in verità, già da un bel pezzo, ma la confermare è arrivata solo adesso. A dare la notizia è stata l’attrice stessa, durante la conferenza stampa di Tulipani di Seta Nera – Festival Internazionale del Film Corto a Tema, di cui sarà la madrina. Un periodo davvero fortunato e pieno di emozioni questo per Myriam Catania.

Myriam Catania: dopo Jaques in arrivo un altro bebè per l’attrice e il compagno Quentin

Myriam Catania sembra pronta a regalare al primo figlio, Jaques, un altro fratellino o un’altra sorellina molto presto. Con Quentin Kammermann, il suo attuale fidanzato, si sono conosciuti due anni fa e, da allora, la loro storia è stata sempre di più un crescendo. I due adesso sembrano davvero intenzionati a mettere su famiglia e chissà, forse, è un po’ troppo presto o forse no, ma magari i due potrebbero avere voglia di coronare il loro sogno d’amore convolando a nozze. Queste, ovviamente, sono tutte supposizioni ma, ad oggi, poco importa, perché la notizia vera è un altra, ovvero: la gravidanza di Myriam Catania.

Myriam Catania dopo Luca Argentero: l’amore ritrovato con Quentin Kammermann

Il matrimonio con Luca Argentero, come molti già sanno, non ha avuto il lieto fine che forse Myriam Catania si aspettava. Dopo di lui, però, l’attrice ha aperto il suo cuore ad un altro uomo, oggi diventato il padre dei suoi figli. La vita ha riservato grandi sorpresa a Myriam Catania che, da mamma, sembra davvero pronta a scrivere un altro capitolo della sua vita. Tanti auguri dunque a Myriam e Quentin e, ovviamente, anche al piccolo Jaques!