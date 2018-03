Motor Trend: il nuovo canale 56 del digitale terrestre attivo dal 29 aprile 2018

Motor Trend è il nuovo canale 56 del digitale terrestre che, grazie a Discovery Italia, sarà attivo per tutti i telespettatori del Belpaese già da domenica 29 aprile 2018 e si potrà vedere anche sulla piattaforma Sky (418). A partire da tale data, Focus lascerà il posto a questa nuova rete, per la quale la programmazione televisiva riguarderà il mondo dei motori: dal racconto della strada, con programmi dedicati a camionisti, trasportatori, polizia stradale; ma anche il mondo dell’intelligenza umana applicata alla vita quotidiana, grazie a programmi (anche di intrattenimento) che parleranno di ingegneria, dei segreti dei mezzi a motore e delle infinite possibilità di trasformazione e di customizzazione dei prodotti e dei servizi. Si tratterà in molti casi di contenuti originali e mai visti prima in Italia.

Discovery Italia, quali programmi vedere sul nuovo canale Motor Trend: da Officine da Incubo a Car Crash TV

Qualche esempio? Beh, tra i programmi-novità di Motor Trend, canale 56 del digitale terrestre targato Discovery Italia, ci saranno anche trasmissioni come Officine da Incubo, Car Crash TV, Affari a quattro ruote, American Chopper, Meccanici allo sbando, Diesel Brothers e Fast ‘n loud. Officine da incubo i telespettatori hanno già avuto modo di apprezzarlo su DMax e vede protagonista Richard Rawlings nei panni di una sorta di Antonino Cannavacciuolo alle prese, non con cucine, ma con officine le cui sorti vanno risollevate. Meccanici allo sbando, invece, racconta le avventure di tre meccanici, che dopo il licenziamento decidono di mettersi in proprio e aprire un’altra attività. Infine, Affari a quattro ruote vede scendere in campo Mike Brewer, “genio degli affari”, insieme ad Edd China, “genio della meccanica”, la cui missione è quella di comprare rottami per poi rivendere le stesse auto a prezzi decisamente più convenienti. Per il resto, dell’intera operazione relativa al lancio del nuovo canale Motor Trend e dei vari programmi che andranno a comporne il palinsesto, si dice soddisfatta anche Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery Southern Europe: “La nostra offerta in Italia – ha affermato Carafoli – continua ad evolvere e a crescere. Il portfolio si arricchisce di un brand già molto conosciuto all’estero che potrà diventare anche in Itala il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori. Un brand con una forte vocazione digital caratterizzato da contenuti di qualità e interpreti che sapranno presto farsi apprezzare dal grande pubblico”.