Cecilia Rodriguez non è un capitolo chiuso per Francesco Monte? Il commento lasciato sui social che fa pensare che sia così

La fine della storia con Paola Di Benedetto potrebbe non essere oggi l’unico scoop riguardante Francesco Monte. A tal proposito, infatti, gli appassionati si gossip che seguono l’ex tronista sui social non hanno potuto fare a meno di notare una cosa. Su Instagram, in particolare, il bel tarantino ha risposto ad alcuni commenti lasciati dagli utenti sotto una foto pubblicata dalla pagina di Gossip TV Official, tirando in ballo ancora una volta Cecilia Rodriguez e la fine della loro storia al Grande Fratello Vip. La foto che ha sollevato la polemica riportava proprio un messaggio di Francesco Monte, lo stesso pubblicato da lui qualche ora fa su Instagram.

Francesco Monte accusato sui social: l’ex tronista di Uomini e Donne si difende

Ricordiamo che Francesco Monte, dopo aver confermato la fine della sua storia con Paola Di Benedetto, ha chiesto ai suoi fan di non insistere più sull’argomento, perché sui motivi della rottura lui avrebbe comunque mantenuto il riservo. “Lui dice di aver sempre gestito le sue cose in privato… in privato a casa del gf vip” ha commentato allora un utente sotto lo screen del messaggio condiviso su social, attirando in questo modo l’attenzione di Monte. Quest’intervento, infatti, non è passato inosservato, tant’è che Francesco ha subito ribadito: “Al gf mi sembra di essere stato più discreto possibile… quindi date aria alla bocca in modo sensato”.

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez: è davvero finita o lui pensa ancora alla sua ex?

Il battibecco tra Francesco Monte e l’utente rimasto anonimo sui social poi è continuato. Quest’ultimo, infatti, ha anche accusato l’ex tronista di essere stato freddo con Cecilia Rodriguez e di non aver mostrato nessuna emozione nei confronti della ragazza ai tempi del confronto del GF Vip. “Dimmi tu con la morte dentro che emozioni vuoi trasparire… più dello shock che ti investe come un treno… cosa pretendevate? Le scenate in piazza? Sempre facile a parlare ma viverle è un’altra cosa”.