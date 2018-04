Montalbano ha battuto il GF 15 ieri sera: La risposta di Barbara d’Urso

Montalbano vince contro il Grande Fratello: le dichiarazioni di Barbara d’Urso sugli ascolti registrati nella seconda puntata

Una notizia che ha fatto molto scalpore oggi è quella riguardante i dati auditel registrati ieri da Canale 5 durante la seconda puntata del GF. Una replica del Commissario Montalbano ha infatti battuto (in termini di share) Barbara d’Urso e il suo Grande Fratello. La conduttrice, però, oggi a Pomeriggio Cinque ha comunque voluto ringraziare il pubblico da casa che ieri sera ha seguito il reality. Montalbano avrà pure vinto contro il Grande Fratello ma questo non ha scoraggiato la d’Urso che, di tutta risposta, ha anzi ribadito di esserne uscita comunque vittoriosa da questo scontro.

Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso commenta la vittoria di Montalbano

Quella di ieri sera è stata definita oggi da Barbara d’Urso una “Serata particolare”. La conduttrice, infatti, ha spiegato che uscire vincenti dallo scontro con il grande competitor di Canale 5 del lunedì sera (ovvero il Commissario Montalbano) sarebbe stato a prescindere molto difficile per il GF. Tutto questo però, stando a quanto da lei stessa dichiarato, non le ha fatto comunque perdere di vista un punto fondamentale. “Un risultato così al Grande Fratello non si vedeva da otto anni” ha infatti ribadito trionfante la d’Urso in apertura a Pomeriggio Cinque. Sottolineando, in questo modo, la sua ennesima vittoria personale e professionale.

Grande Fratello vs Mntalbano: gli ascolti registrati nella serata di lunedì 23 aprile

Secondo i dati auditel resi noti stamattina la seconda puntata del Grande Fratello pare aver raggiunto il 20,95% di share. Un risultato sorprendente che, tuttavia, non è comunque riuscito a battere il Commissario Montalbano che, in replica, sarebbe riuscito a fare ben il 27,10% di ascolti. La Fiction sarebbe stata vista da più di 6 milioni di persone contro i 3 milioni 479 mila circa del GF (quasi il doppio dunque rispetto a quelli raggiunti ieri sera dal reality di Barbara d’Urso).