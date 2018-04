Moige contro Grande Fratello 15: “Mettete fine a questo disastro”

Grande Fratello 2018, la dura nota del Moige: “Non solo trash e volgarità ma violenza, bullismo e odio”

“Mettete fine a questo disastro“. Con queste parole il Moige si scaglia contro Grande Fratello 2018. Il Movimento Italiano Genitori chiede ad Agcom e al Comitato Media e Minori di intervenire per fermare “non solo trash e volgarità” ma anche “violenza, bullismo ed odio“. La richiesta dell’ente, è infatti quella di “porre fine a questo tristissimo spettacolo“. “Non possiamo accettare – scrive l’associazione in una nota – che un programma di tale squallore venga trasmesso in TV, veicolando esempi e modalità di comportamento diseducativi e violenti“. Così fanno sapere dell’osservatorio, secondo cui: “E’ necessario attivare un fronte comune contro questa cattiva maestra televisione“.

Moige contro i concorrenti di Grande Fratello 15: “Personaggi discutibili che offendono anche le vittime di bullismo”

Oggetto di critiche da parte del Moige sono anche i concorrenti di Grande Fratello 15. Il reality, spiega il Movimento in un comunicato, “continua a violare, palesemente e senza alcun ritegno, ogni elementare principio di decenza non solo più televisiva ma umana, scegliendo scientemente di creare situazione di scontro con personaggi discutibili che offendono non solo la dignità di tutti gli spettatori, ma anche la memoria delle numerose vittime di violenza e bullismo, dei loro genitori e familiari“. Questo il motivo per cui l’associazione di genitori chiede agli inserzionisti pubblicitari di Mediaset “non solo il ritiro degli spot“, ma anche di “legare il loro nome a progetti di educazione contro il bullismo, piuttosto che a programmi televisivi che trasmettono violenza“.

“Bullismo al Grande Fratello”: nel reality Mediaset in arrivo provvedimenti disciplinari

Intanto, c’è da dire che, a parlare di “bullismo” e di “violenza verbale” per quanto successo nella Casa di Grande Fratello, sono stati per primi gli stessi opinionista e conduttrice del reality, con Mediaset che ha già annunciato provvedimenti disciplinari da parte della produzione dello show. I provvedimenti verranno resi noti nella terza puntata in onda questa sera, in prima serata su Canale5.