La moglie di Messi è arrivata in Russia: cambio di programma per Antonella Roccuzzo

Lionel Messi tira un sospiro di sollievo. La moglie Antonella Roccuzzo e i tre figli Thiago, Mateo e Ciro sono finalmente arrivati in Russia per supportarlo ai Mondiali di calcio 2018. La competizione non è iniziata nel migliore dei modi per l’Argentina, che rischia addirittura di non passare il primo girone. Lo stesso Messi – considerato uno dei calciatori più forti al mondo – sta facendo fatica tra un partita e un’altra. Sarà forse per via dell’assenza della moglie Antonella? Del resto dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna… e la Roccuzzo si è dimostrata nel corso degli anni un punto fermo nella vita dell’attaccante. Quest’anno l’italo-argentina (ha origini calabresi) aveva deciso di non seguire il marito ai Mondiali per dedicarsi alla famiglia. Per questo aveva lasciato la Spagna ed è tornata a Rosario, per riabbracciare i parenti che non può vedere quotidianamente e far conoscere a tutti l’ultimo figlio nato lo scorso marzo. Ma lo scarso rendimento di Messi alla World Cup ha spinto Antonella a mollare tutto e a partire subito per la Russia, per sostenere da vicino il marito.

Lionel Messi è molto legato alla moglie Antonella Roccuzzo

Come fa sapere il The Sun, Antonella Roccuzzo è approdata in Russia insieme ai figli per il match decisivo dell’Argentina, quello con la Nigeria. In caso di sconfitta la nazionale sud americana sarà fuori dai giochi. Un duro colpo per Messi che, nonostante i quattro palloni d’oro ottenuti nel corso della sua carriera, non è mai riuscito a vincere un campionato mondiale con la squadra bianco celeste. Dunque Antonella ha deciso di dare tutto il suo supporto al marito, dimostrando ancora una volta amore e dedizione nei confronti de “La Pulce”.

La dedica d’amore di Antonella per il compleanno di Messi

Prima di arrivare in Russia, Antonella Roccuzzo ha fatto una romantica dedica al marito per il suo compleanno, celebrato lo scorso 24 giugno. “Felice compleanno amore, ti vogliamo tanto bene. Grazie per avermi reso la donna più felice al mondo e per la famiglia che abbiamo formato. Sei il nostro più grande tesoro, ti auguriamo di essere felice oggi e sempre”, ha scritto su Instagram Antonella per celebrare i 31 anni di Messi.