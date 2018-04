Milly Carlucci sulla De Filippi che promuove Amici in RAI: “Per Ballando è stato spiazzante”

Maria De Filippi in RAI a Che tempo che fa: il commento di Milly Carlucci

“E’ stato spiazzante“. Milly Carlucci commenta così l’ospitata di Maria De Filippi in RAI. La conduttrice di Amici è stata intervistata a Che tempo che fa ed ha avuto anche modo di parlare del programma di Canale5. Una giornalista di Vanity Fair chiede se l’intervista di Fazio l’abbia infastidita o no e la numero uno di Ballando con le stelle replica così: “(…) Per la squadra di Ballando questo intervento è stato spiazzante, molti si sono domandati: “Aiuto, questa cosa avrà delle ripercussioni sulla nostra performance di sabato sera? Perché comunque si è dato uno spazio di promozione molto importante a un’altra trasmissione“. Queste le parole del “generale” Milly, dopo che la quinta puntata di Ballando con le stelle 2018 ha battuto in ascolti il primo appuntamento col nuovo Serale di Amici di Maria De Filippi.

Milly Carlucci elogia Ballando con le stelle dopo la vittoria su Amici: “Siamo capaci di fare la diretta con disinvoltura”

Parole, quelle che Milly Carlucci riserva allo show di Maria De Filippi che, per certi versi, possono risultare vicine a quelle del critico televisivo del CorSera, Aldo Grasso, che qualche giorno fa su questa vicenda ha così sentenziato: “Sabato ha perso e forse Fazio avrebbe dovuto invitare la Carlucci non Maria“. Carlucci che, di fronte alla squadra di Ballando con le stelle spiazzata, nell’intervista rilasciata a Vanity così sottolinea: “(…) La mia unica preoccupazione è che il pubblico di affezionati che ci segue ormai da tredici anni non si annoi, non abbia mai la sensazione che abbiamo tirato i remi in barca. Anche perché noi siamo capaci di fare la diretta con una disinvoltura che ormai si è persa in tv“.

La stoccata di Milly Carlucci a Maria De Filippi: “Amici? Non ho guardato”

Quella stessa diretta che, oggi più che mai, sembra l’ago della bilancia di tutta questa storia. Da un lato, Ballando con le stelle che va in onda live da tredici edizioni. Dall’altro, Amici che quest’anno è ritornato in diretta dopo le ultime annate realizzate tra montaggio, differita e spoiler. A quanto pare, però, la Carlucci sembra lanciare una frecciatina niente male, una di quelle che rischia di colpire il vero punto debole dell’ “avversario”Auditel, in questo caso Amici: “Mi crede se le dico che non ho guardato il programma neanche un secondo e non so che cosa ne sia venuto fuori?“. Ahia.