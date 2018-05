Che tempo che fa 2018: Milly Carlucci ospite dopo l’intervista di Fabio Fazio a Maria De Filippi

Milly Carlucci sarà presto ospite di Che tempo che fa 2018. La conduttrice di Rai1 presenzierà da Fabio Fazio per una intervista faccia a faccia. A darne notizia è TvBlog, secondo cui la popolare presentatrice verrà ospitata in studio per “parlare della stagione d’oro che sta vivendo quest’anno Ballando con le stelle” e “celebrare con le dovute maniere la condottiera del sabato sera televisivo” di RaiUno. Insomma, si tratta di una chiacchierata molto attesa e per almeno due motivi. Il primo è che l’ospitata della Carlucci arriva dopo l’intervista che Fazio ha riservato a Maria De Filippi. Un’intervista che il gruppo di lavoro di “Ballando” ha definito “spiazzante” e che la stessa Carlucci ha bollato come un momento per cui “si è dato uno spazio di promozione molto importante ad un’altra trasmissione“. Il secondo è che raramente il “Generale Milly” si lascia intervistare in TV, se non per motivi legati alla promozione del suo show.

Milly Carlucci ospite a Che tempo che fa 2018 dopo il pit stop per Ballando con le stelle

Sempre secondo le fonti citate, l’intervista di Fabio Fazio a Milly Carlucci verrà trasmessa nella puntata di Che tempo che fa di domenica 13 maggio 2018. Sembra che la data scelta per l’ospitata sia questa, in quanto sabato 12 Ballando con le stelle non andrà in onda. Quella settimana, infatti, il programma di RAI1 lascerà spazio alla finalissima dell’Eurovision Song Contest. L’evento sarà trasmesso live da Lisbona con la partecipazione di Ermal Meta e Fabrizio Moro. Così “Ballando” starà fermo una settimana. Lo show approfitterà del “pit stop” imposto dalle esigenze di rete per prepararsi al meglio alla finalissima di sabato 19 maggio. In tale data su Canale5 dovrebbe andare in onda la settima puntata di Amici di Maria De Filippi Serale per un’ultima, agguerrita “sfida degli ascolti”.