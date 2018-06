Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? L’assenza di lui al matrimonio di Bossari e Filippa che ha fatto discutere

È bastato vedere Michelle Hunziker sola al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback per spingere le malelingue a parlare di una possibile crisi tra lei e Trussardi. Il fatto che la bella conduttrice fosse senza accompagnatore (ad un evento così seguito poi) ha spinto molti a chiedersi perché il marito non l’avesse seguita alle nozze. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi? Perché non erano insieme quel giorno? C’è qualcosa che forse i due vogliono nascondere? Queste e tante altre domande simili si sono fatti quasi tutti i giornali e i siti di gossip in questi giorni. A fare chiarezza sulla questione, però, c’ha pensato oggi il settimanale Chi. Il giornale di Alfonso Signorini, nell’ultimo numero uscito, ha svelato infatti i motivi che avrebbero spinto Tomaso Trussardi a rimanere a casa e a non partecipare con la moglie Michelle alla festa.

Michelle Hunziker sola al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback: ecco perché Tomaso Trussardi non era con lei

“Al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback, l’amica e collega Michelle Hunziker si è presentata da single, senza il suo Tomaso Trussardi” è stato scritto nella rubrica Chicce di Gossip di Chi. “Subito sono partiti tra siti e media illazioni di crisi tra i due” ma in realtà “Tomaso è rimasto a casa a causa di problemi fisici causati da un crostaceo non freschissimo mangiato la sera prima, in un ristorante milanese”. Niente crisi dunque secondo Chi, solo un piccolo inconveniente dell’ultimo minuto. D’altronde c’era da aspettarselo, Michelle infatti fino alla scorsa settimana in un’intervista rilasciata ad Oggi aveva parlato della possibilità di avere un altro figlio da suo marito.

Matrimonio Daniele Bossari e Filippa Lagerback: gli invitati Vip presenti all’evento

Al matrimonio di Daniele Bossari e Filippa Lagerback Michelle Hunziker non era l’unico volto noto dalla TV presente all’evento. Gli invitati Vip alle nozze era veramente tanti e gli stessi, sui social, si sono divertiti a condividere con followers e fan le immagini più belle della giornata.