Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una scommessa vinta

Michelle Hunziker: “Il vero successo per me è vincere la scommessa d’amore”

“Realizzarsi nella vita, fare il lavoro che ami è già una grande conquista”. Sono queste le parole con cui Michelle Hunziker inizia a scrivere un post sul suo profilo ufficiale Instagram. La showgirl dedica sul social un post al suo Tomaso Trussardi. Una bellissima foto in bianco e nero della tenera coppia accompagna le parole di Michelle. “Ma il vero successo per me è vincere la scommessa d’amore… Camminare con l’uomo che ami fino alla fine dei tuoi giorni e creare una bella famiglia numerosa da accudire e amare” scrive la Hunziker. “Proprio perché forse è una cosa difficile da realizzare…questa è la mia scommessa più importante…” aggiunge infine.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: una coppia amatissima

Amati sui social e in tv, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, si sono fidanzati nel 2011 e dopo tre anni si sono sposati. Insieme hanno già due figlie: Sole e Celeste. E Aurora che Michelle ha avuto con Eros Ramazzotti. Già durante il periodo del Festival di Sanremo condotto dalla Hunziker lei stessa aveva annunciato: “Abbiamo riaperto il cantiere” riferendosi alla voglia di avere altri figli. Una coppia affiatata quella formata da Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker: impegnata in tv con la figlia Aurora

Un momento importante nella vita di Michelle Hunziker. Sta per approdare in televisione un nuovo programma che condurrà insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Vuoi Scommettere è il nome del programma che si prepara ad approdare su Canale 5.