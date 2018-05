Michelle Hunziker: il quarto figlio? “Se non arriva chiudo i battenti”

Michelle Hunziker pronta per il quarto figlio? Le ultime dichiarazioni della showgirl al settimanale Oggi

Michelle Hunziker non può più fare un’intervista senza che non le venga più domandato se e quando ha intenzione di dare alla luce un altro bambino. Nell’ultimo numero del settimanale Oggi, infatti, alla showgirl è stato chiesto del suo nuovo programma, del rapporto con la figlia Aurora e dei suoi progetti per il futuro. Tra questi ultimi, ovviamente, c’è anche quello di avere un quarto figlio da Tomaso Trussardi. Niente di programmato però spiega la Hunziker al giornale, lei e suo marito pare abbiano deciso di lasciar fare il suo corso alla natura.

Michelle Hunziker: “Se dovesse arrivare un’altra bimba o un altro bimbo sarebbe una benedizione”

“Il prossimo figlio lo lascio nelle mani del Signore” esordisce dicendo Michelle Hunziker quando le chiedono di parlare dell’eventualità di una quarta gravidanza. “Ho tre bellissime figlie che non mi impegnano poco” ha poi aggiunto la conduttrice “Se dovesse arrivare un’altra bimba o un altro bimbo sarebbe una benedizione e una gioia immensa. Però se non arriva entro un annetto chiudo i battenti”. Il motivo? “Il mio ginecologo mi dice che sono ancora giovane ma io sono dell’idea che ogni melone abbia la sua stagione. Se fosse per me, ne farei altri 10, perché sono innamorata dei bambini… Però non mi voglio ostinare. Se arriva bene, se non arriva va bene lo stesso”.

Michelle Hunziker e le minacce alla figlia Aurora Ramazzotti: “È stata la cosa più pesante che abbia vissuto da quando sono madre”

Una delle sfide più brutte e pensati che Michelle Hunziker è stata costretta ad affrontare riguarda le minacce fatte in passato alla figlia Aurora. “Un anno fa ho subìto un tentativo di estorsione. Ho ricevuto due mail identiche con una richiesta di soldi, in bitcoin, e un messaggio: se non paghi, domani, tra un anno o tra dieci, getteremo dell’acido in faccia a tua figlia Aurora“ ha infatti dichiarato la moglie di Trussardi “È stata la cosa più pesante che abbia vissuto da quando sono madre”.