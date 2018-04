Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti insieme in TV: lo scoop

By

Michelle Hunziker in Tv con Aurora Ramazzotti: il programma che condurrà affiancata dalla figlia

Il progetto che presto potrebbe portare Aurora Ramazzotti a Mediaset sembrerebbe prendere sempre più forma in questi giorni. Secondo uno scoop pubblicato dal settimanale Chi, infatti, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti potrebbe affiancare la mamma nel nuovo programma Vuoi Scommettere?. Mamma e figlia si sono spesso mostrate insieme sui social, dove Aurora vanta un grosso seguito di followers, ma adesso il duo potrebbe spostarsi in TV. Michelle Hunziker, infatti, a maggio sarà impegnata con una nuova trasmissione Mediaset dove la figlia Aurora sembrerebbe essere stata scelta per il ruolo di inviata.

Michelle Hunziker: tutti i dettagli sul nuovo programma con la figlia Aurora Ramazzotti

Del possibile addio di Aurora Ramazzotti a Sky ne aveva parlato Chi in un articolo pubblicato la scorsa settimana. Nel suo ultimo numero, però, il settimanale rivela altri particolari sulle sorti lavorative della figlia di Eros e Michelle che, oggi, sembrerebbero rendere il suo arrivo a Mediaset definitivo. “Michelle Hunziker comincia a costruire la nuova squadra di Vuoi Scomettere? il programma che andrà in onda su Canale 5 a partire da maggio” si legge infatti nella rubrica Chicche di Gossip. Nello stesso trafiletto, inoltre, è stato aggiunto anche che la Hunziker: “Per ora ha assoldato: il comico Andrea Pucci e a sorpresa potrebbe entrare anche la figlia Aurora come inviata della trasmissione”.

Michlle Hunziker presto mamma? Il desiderio della showgirl

In più occasioni Michelle Hunziker ha dichiarato di essere pronta a fare un altro figlio con Tomaso Trussardi. Nella sua ultima apparizione a Verissimo aveva anche detto: “Io e Tomaso abbiamo aperto il cantiere per il nostro prossimo figlio. Il desiderio di diventare ancora mamma c’è e c’è anche quello di diventare tra un po’ pure nonna. Io all’età di Aurora ero già mamma”. L’intenzione di allargare la famiglia sembra quindi esserci ma, al momento, non possiamo fare altro che aspettare (se ci sarà) l’annuncio ufficiale.