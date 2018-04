Michelle Hunziker e Aurora: i segreti di mamma e figlia in tv e a casa

Michelle Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti si raccontano prima di ‘Vuoi scommettere che…?’

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti in tv insieme ancora una volta. Mamma e figlia si troveranno alle prose con il nuovo programma ‘Vuoi scommettere che…?’ In ogni caso, non è la prima volta che le due donne appaiono in coppia sul piccolo schermo. Dopo essere andate insieme a Verissimo da Silvia Toffanin, la figlia di Eros Ramazzotti ha partecipato insieme a sua madre ad una speciale puntata di beneficenza di The Wall condotto da Gerry Scotti. La bellissima Hunziker condurrà, mentre la dolce Aurora vestirà i panni dell’inviata per le scommesse in esterna. Tutto nuovo per la Ramazzotti, un po’ meno per sua mamma. Michelle ha infatti condotto la stessa trasmissione per l’emittente tedesca dal 2009 al 2011.

Aurora Ramazzotti e Michelle: tutti i segreti del rapporto mamma-figlia

A Tv Sorrisi e Canzoni le due donne hanno svelato i loro segreti in tv e non solo. A quanto pare, il loro rapporto è molto simile a quello di una qualunque mamma e di una qualunque figlia. La Ramazzotti ruba a sua madre gli abiti e lei si arrabbia. Michelle chiede ad Aurora il motivo per cui le prende i vestiti senza mai chiederglieli prima e lei risponde semplicemente: “Perché tu non me lidai. ‘Quello no perché me lo rovini, quello non ti sta bene…..’ E allora io me li prendo!” A quanto pare, a differenza di come potrebbe sembrare sui social e in tv, la Hunziker è una mamma anche molto severa, soprattutto se messa in confronto con papà Eros.

Michelle e Aurora insieme in tv: i dettagli del loro legame fuori la tv

Aurora Ramazzotti ha dichiarato che tra sua madre e suo padre, quella che da le punizioni è proprio Michelle. “Mio papà è un uomo di poche parole. So che è fiero e felice di me e so che mi seguirà. Ma in generale è più il tipo che lascia fare. Era mamma quella dei divieti e delle punizioni.” Insieme, le due sembrano pronte anche a farsi un tatuaggio… ma alla fine solo Aurora ha portato a termine tale desiderio, tatuandosi sul polso le iniziali della sua famiglia.