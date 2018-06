Michelle Carpente delusa da Max Biaggi: “Eravamo felici, poi è scomparso”

Michelle Carpente e Max Biaggi si sono lasciati: l’intervista dell’attrice su Diva e Donna

È già finita la storia d’amore tra Max Biaggi e Michelle Carpente. Una storia iniziata lo scorso inverno e durata una manciata di mesi. A farlo sapere è stata l’attrice, attraverso un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Michelle – che è stata lanciata da Federico Moccia in Scusa ma ti chiamo amore – ha rivelato che la liason con Biaggi non è mai stata confermata per volere di entrambi. “Insieme abbiamo deciso di dire così. Invece ci stavamo frequentando, eravamo felici, ma Max si era lasciato da poco, non volevo aumentare il caos intorno a lui”, ha detto l’attrice e conduttrice.

Le dichiarazioni di Michelle Carpente su Max Biaggi

“Dopo l’uscita delle foto su noi due i rapporti si sono raffreddati. Lui mi ha rassicurato parlando dei suoi impegni di lavoro e dei viaggi per il mondo … Ma ho capito che per lui, vissuto al centro dell’attenzione mediatica per anni, la sua immagine pubblica è fondamentale. Ha iniziato a farsi sentire meno e mi è mancato in modo assurdo, sono stata male. Lui è sempre stato onesto, diceva di non volersi impegnare. Solo che se poi ti senti tutti i giorni più volte al giorno e passi bei momenti insieme pensi di avere una certa importanza nella vita di una persona”, ha raccontato Michelle Carpente, che ha conosciuto Max Biaggi dopo la fine della relazione con Bianca Atzei.

Michelle Carpente ha messo da parte il lavoro per Max Biaggi

“Ho rinunciato anche alle interviste per la promozione del mio programma Ben 10 (show per bambini di cui è stata conduttrice, ndr) per evitare domande su di lui, per fargli capire che non volevo approfittarmi della situazione e tenevo a lui in modo incredibile. Max vive a Montecarlo, una realtà protetta, non si rende conto di ciò che ho passato io a Roma: a qualsiasi evento partecipassi, mi chiedevano di lui. Ho sempre detto che non volevo parlarne, e intanto il mio lavoro è passato in secondo piano”, ha aggiunto Michelle.

Il silenzio di Max Biaggi dopo le parole di Michelle Carpente

Al momento Max Biaggi non ha ancora commentato le dichiarazioni di Michelle Carpente. Lo farà nei prossimi giorni? Qualche tempo fa il pilota aveva smentito la storia d’amore con la ragazza su Twitter.

Chi è Michelle Carpente

Michelle Carpente è un’attrice e conduttrice ventinovenne, diventata famosa con il film Scusa ma ti chiamo amore accanto a Raoul Bova e Michela Quattrociocche (interpretava il ruolo di Diletta, la migliore amica di Niki). Successivamente si è divisa tra cinema e fiction e ha recitato in: Amore 14, Il peccato e la vergogna, L’onore e il rispetto, I Medici. Ha alle spalle un divorzio con Lorenzo, sconosciuto al grande pubblico, dal quale ha avuto il figlio Daniele, che oggi ha tre anni.