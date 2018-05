Mercedesz Henger single: è di nuovo finita con il fidanzato Leonardo

Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo si sono lasciati di nuovo

È finita di nuovo tra Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo. I due erano tornati insieme dopo aver vissuto due mesi di crisi ma la minestra riscaldata non ha funzionato. La figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi lo ha confidato a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso, la modella e presentatrice ha rivelato che la rottura è recente e che sta ancora soffrendo per la situazione. Però la scelta di lasciarsi è avvenuta di comune accordo, senza grosse litigate. Memi, come la chiamano affettuosamente i famigliari e i fan, e Leonardo hanno capito che il loro rapporto è cambiato dopo la crisi e hanno così preferito non continuare a stare insieme. “In quei due mesi di separazione sono venuti meno degli equilibri che non siamo più riusciti a recuperare. Ci siamo lasciati serenamente, senza grosse litigate”, ha ammesso l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Pomeriggio 5: Mercedesz Henger spiega perché è finita con Leo

“Ne abbiamo parlato serenamente e abbiamo deciso di lasciarci. Sono molto dispiaciuta per questa cosa”, ha aggiunto Mercedesz Henger. La ragazza e Leo sono stati insieme per circa un anno e hanno anche convissuto. Leonardo è tedesco ma lavora da tempo a Roma, dove è una guida turistica al Vaticano. In passato ha lavorato come personal trainer e buttafuori nelle discoteche. Il primo incontro con Mercedesz è avvenuto proprio in palestra, dove la Henger si reca tutti i giorni per scolpire al meglio il suo fisico.

La vita privata di Mercedesz Henger prima di Leonardo

Prima di conoscere Leonardo, Mercedesz Henger ha avuto una breve relazione amorosa con Sergio Arcuri, il fratello della più famosa Manuela Arcuri. Prima ancora si è parlato di un flirt con Jonas Berami, l’attore spagnolo conosciuto proprio all’Isola dei Famosi, ma i due non si sono mai spinti oltre l’amicizia.