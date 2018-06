Mercedesz Henger, Lucas Peracchi si confessa a 360 gradi: il nuovo amore, l’incontro ‘impressionate’ con Eva, il matrimonio naufragato e quel tronista che ‘non c’è più’

Lucas Peracchi esce allo scoperto e si confessa a 360 gradi al settimanale Spy. Archiviato il matrimonio lampo con la modella Silvia, l’ex tronista di Uomini e Donne ha ritrovato l’amore in Mercedesz Henger. La figlia di Eva lo ha letteralmente stregato. Nella lunga chiacchierata concessa, Lucas non ha toccato solo il tema sentimentale. Spazio anche all’impressione avuta di mamma Henger (i due si sono già conosciuti), al matrimonio naufragato in fretta, al suo passato da tronista alla corte di Maria De Filippi e al suo futuro lavorativo. Insomma. Peracchi non si è risparmiato in nulla. Non ci resta che andare a leggere le sue dichiarazioni.

Lucas Peracchi: ‘Mercedesz è perfetta. Il matrimonio mi ha aiutato a maturare’

L’intervista rilasciata a Spy è aperta dall’argomento matrimonio: “Mi ha aiutato a maturare, a essere meno istintivo. Ho compiuto 30 anni ed è ora di essere uomini“. Per Peracchi ciò vuol dire anche dare una mano economica in famiglia visto che “non siamo benestanti“. Inevitabile si passi poi al capitolo Mercedesz: dopo essersi incrociati varie volte in periodi precedenti, ora è scoppiato l’amore. Peracchi parla di una “ragazza umilissima, l’opposto di quello che pensavo”. A colpire al cuore l’ex tronista infatti, lato B a parte (come ha confessato scherzando), è stata la sua modestia. Altro motivo che l’ha fatto capitolare è stato il “suo spirito positivo” perché è una “compagna perfetta che stimola e non limita”. Sono poi giunte diverse considerazioni su Eva Henger, da cui è rimasto impressionato.

“Eva è simpaticissima, umile, disponibile. Sono ancora stupito”

L’ex tronista ha speso parole al miele anche per la madre di Mercedesz, accomunata alla figlia, secondo la sua impressione, da un’incredibile modestia, a differenza di quanto aveva immaginato: “Eva è simpaticissima, umile, disponibile. Sono ancora stupito“. Infine ha parlato del suo futuro lavorativo, tornando però sul passato a Uomini e Donne. L’ex tronista si è detto molto interessato a crescere nel mondo del fitness, ma allo stesso tempo non si vuole precludere una possibile nuova esperienza televisiva perché vorrebbe far vedere il vero Lucas “non quello che si è visto sugli schermi negli anni passati“.