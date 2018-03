Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono in crisi

Mercedesz Henger ammette di essere in crisi con il fidanzato Leonardo

È un periodo confuso per Mercedesz Henger. Almeno dal punto di vista sentimentale, perché professionalmente la figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi ha tanti e diversi progetti lavorativi. Ma cosa è successo nella vita privata di Mercedesz? Dopo un bellissimo anno trascorso insieme, la Henger è in crisi con il fidanzato Leonardo. I fan più attenti lo hanno già notato da un po’, ovvero da quando la ragazza ha smesso di condividere sui social network selfie d’amore con il giovane. Ora è la stessa ex naufraga dell’Isola dei Famosi a confermare la crisi al settimanale Novella 2000: “Con lui la situazione è incerta”. Ma cosa è successo tra Mercedesz e Leonardo?

I dettagli della crisi tra Mercedesz Henger e Leonardo

“Siamo stati fidanzati per un anno, poi ci siamo lasciati e di nuovo ripresi. Viviamo un momentaneo periodo di alti e bassi, ma da parte di entrambi c’è la speranza di sistemare la nostra relazione. Non dico di più perché sto vivendo un momento di confusione. Spero che passi in fretta” ha spiegato Mercedesz Henger alla rivista diretta da Roberto Alessi. Leonardo è un personal trainer romano che la Henger ha conosciuto proprio in palestra. Da un paio d’anni Mercedesz è diventata un’appassionata di fitness e i risultati si vedono: nell’ultimo periodo è dimagrita e il suo corpo è diventato più tonico e atletico.

La vita privata di Mercedesz Henger prima di Leonardo

Prima di conoscere Leonardo, Mercedesz Henger ha avuto una breve relazione amorosa con Sergio Arcuri, il fratello della più famosa Manuela Arcuri. Prima ancora si è parlato di un flirt con Jonas Berami, l’attore spagnolo conosciuto proprio all’Isola dei Famosi, ma i due non si sono mai spinti oltre l’amicizia.