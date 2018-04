Mercedesz Henger e il fidanzato Leonardo sono tornati insieme

Mercedesz Henger crisi superata con il fidanzato Leonardo: i due sono tornati insieme dopo un periodo di crisi

Ospite oggi a Pomeriggio Cinque Mercedesz Henger ha portato con sé da Barbara d’Urso il fidanzato Leonardo. Crisi superata tra i due che, anche durante i mesi separati, hanno continuato comunque a sentirsi e a rimanere molto vicini. La figlia di Eva Henger, però, in diretta ha confermato ufficialmente qualche minuti fa di essere tornata insieme a Leonardo. Il ragazzo, di origini russe e tedesche, vive a Roma dove, per vivere, si mantiene facendo la guida turistica al Colosseo. Parla cinque lingue tranne l’italiano, tant’è che lui e Mercedesz per comunicare usano l’inglese.

Mercedesz Henger e Leonardo sono tornati insieme: la conferma a Pomeriggio Cinque

Perché Mercedesz Henger e Leonardo si erano lasciati? A dare la sua versione dei fatti oggi c’ha pensato proprio la figlia di Eva Henger a Pomeriggio Cinque. “Praticamente io stavo passando un periodo brutto durante questa vicenda del canna gate e non ero molto me stessa” ha spiegato infatti Mercedesz “Ero nervosa, mi arrabbiato per tutto”. Ora però ogni cosa è tornata al proprio posto e lei e Leonardo sono riusciti a ritrovare la pace persa nei mesi scorsi. Il loro è un amore che, di fatto, non si è però mai interrotto. La figlia di Eva ha infatti raccontato dalla d’Urso di essere sempre rimasta in contatto con il suo fidanzato, anche quando avevano deciso di prendersi una pausa.

Mercedesz Henger: le conseguenze del canna – gate

Su quanto lo scandalo canna gate l’avesse fatta stare male Mercedesz ne aveva già parlato durante un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. In quell’occasione, inoltre, la ragazza aveva accennato al ritorno di fiamma con Leonardo, che se ne era andato appunto via di casa per via dei suoi continui malumori. Adesso, però, tra i due è ritornato il sereno e il loro feeling a Pomeriggio Cinque non fa che confermarlo.