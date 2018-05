Royal Wedding: Harry e Meghan rompono con la tradizione e scrivono la storia

Il Royal Wedding di Harry e Meghan è sicuramente stato l’evento più seguito dell’anno. Da tutto il mondo, infatti, uomini e donne di tutte le età hanno seguito con curiosità il matrimonio, celebrato pochi giorni fa a Westminster Abbey. Harry sposando Meghan Markle, ha decisamente rotto tutti gli schemi. Con queste nozze la corona inglese ha fatto dei grandi passi avanti. Meghan, infatti, è un attrice, di origini afroamericane ed è divorziata. Perché questo sarebbe un problema per la corona? Ebbene, basta pensare che re Edoardo VIII, zio dell’attuale regina Elisabetta, fu costretto a rinunciare al trono per sposare Wallis Simpson (americana e divorziata). Alla sorella di Elisabetta II, la principessa Margaret, per lo stesso motivo le venne impedito di convolare a nozze con Peter Townsend, uomo che amava perdutamente ma divorziato (anche lei avrebbe potuto rinunciare al titolo nobiliare ma non lo fece). Visti i precedenti, dunque, adesso è facile capire perché le nozze di Harry e Meghan sono destinate a rimanere nella storia.

Meghan Markle: ecco perché le è stato assegnato il titolo di Duchessa di Sussex

Prima, durante e dopo il fidanzamento di Harry e Meghan gli occhi di tutti sono rimasti puntati sulla regina Elisabetta. Come ha reagito la nonna quando ha scoperto che il suo adorato nipote (il suo preferito dicono) avrebbe sposato un attrice americana, più grande di lui e pure divorziata? Sui possibili intrighi di corte si è detto e scritto tanto. Ad oggi, però, la realtà sembrerebbe essere solo una: Meghan è stata accettata dalla famiglia reale e questo è un dato di fatto. C’è un particolare, però, che merita di essere analizzato con più attenzione ed è proprio il settimanale Chi, nel suo ultimo numero, che invita a riflettere su questo punto. La regina ha conferito a Meghan Markle il titolo nobiliare di duchessa di Sussex, la prima contea nella storia reale inglese ad aver abolito la schiavitù. Una decisione questa che sembra davvero essere piena di significato, soprattutto se si pensano alle origini di Meghan. Un suo avo era uno schiavo così come alcuni membri della famiglia materna. Questi, infatti, hanno ottenuto la libertà solo dopo l’abolizione della schiavitù in America.

Meghan Markle la prossima Lady Diana? Il popolo inglese già pazzo della moglie di Harry

Viste le premesse, dunque, Meghan Markle sembra destinata a diventare una Lady Diana 2.0. Il suo impegno nel sociale, il suo sorriso e la sua capacità di imporsi al di sopra le regole sono tutti fattori che le hanno spianato la strada da questo punto di vista. Il popolo inglese, inoltre, sembra già amarla. Meghan sarà all’altezza delle loro aspettative?